طولانی ترین خط مترو خاورمیانه افتتاح شد/ اتصال چهارراه ولیعصر(عج) به بزرگراه آزادگان

به گزارش خبرنگار مهر، خط 3 مترو بزرگترین و طولانی ترین خط ریلی خاورمیانه محسوب می شودکه با 37 کیلومتر طول جنوبی ترین نقطه پایتخت را به شمالی ترین نقطه متصل می کند .

عملیات ساخت بخش جنوبی خط 3 مترو به طول 12 کیلومتر از چهارراه ولیعصر(عج) تا اتوبان آزادگان در جنوب غرب تهران از سال 1386 تا سال 1391 فقط 10 درصد پیشرفت فیزیکی داشت اما در یک رکورد کم نظیر در تاریخ ساخت مترو در ایران از نیمه 1391 تاکنون عملیات ساخت و تجهیز این خط مهم کامل شده است.

خط3 متروی تهران به عنوان بزرگترین خط متروی خاور میانه ، با طول تقریبی 37 کیلومتر و با 28ایستگاه از کمربندی آزادگان آغاز شده و با گذر از بزرگراه سعیدی، میدان راه‌آهن، منیریه، چهارراه ولیعصر(عج)، بزرگراه صیاد تا میدان قائم امتداد دارد و با خطوط 1،4،6و7 مترو نیز تقاطع دارد.

بخش جنوبی خط 3 مترو به طول 12 کیلومتر در شرایطی بهره برداری می شود که ایستگاه های منیریه، راه آهن، قلعه مرغی، جوادیه و آزادگان به مسافران سرویس دهی می کنند و قطارها تا زمان تکمیل بخش هایی از ایستگاه های شهرک شریعتی، یافت آباد و نعمت آباد، در این 3 ایستگاه توقف نخواهند داشت.

برای این پروژه بزرگ شهری 2 هزار میلیارد تومان هزینه شده است که هم از نظر حجم عملیات و هم از نظر میزان بودجه بزرگ ترین پروژه سال شهری به حساب می آید.

در مراسم افتتاح خط 3 مترو که پیش از ظهر سه شنبه برگزار شد، درویش مدیرعامل شرکت مترو تهران گفت: در فاز دوم خط 3 متروی تهران به طول 12 کیلومتر با 9 ایستگاه 3200 متر از تونل ها به روش اتریشی، 2300 متر به صورت تراشه باز و 7 هزار متر تونل با استفاده از پیشرفته ترین دستگاه مکانیزه حفار آلمانی اجرا شده است. در این پروژه بزرگ و پیچیده عمرانی، یک میلیون و 200هزار مترمکعب خاک برداری انجام شده، 40هزار متر میلگرد مصرف شده و 330مترمکعب بتون ریزی انجام گرفته و 230 مترمکعب قالب به کار رفته است که به ثمر رساندن همه اینها در شرایط فعلی یک رکورد کاری ارزشمند به شمار می رود .

درویش تاکید کرد:خط 3 با هدف کاهش ترافیک کریدور شمال – جنوب طراحی شده و باعبور از نقاط ترافیکی های مهم مانند میدان راه آهن ، میدان منیریه، تقاطع انقلاب – ولیعصر(عج) ، سه راه فاطمی، عباس آباد ، شهید صیاد شیرازی و ازگل نقش بسیارعمده ای در جابه جایی مسافر و تبادل مسافر در خطوط دیگر مترو بر عهده خواهد داشت .

مدیرعامل شرکت مترو تهران با بیان اینکه در طراحی خط 3 تعداد 28 ایستگاه از منتهی الیه شمال شرقی تا منتهی الیه جنوب غربی تهران در نظر گرفته شده گفت: با بهره برداری از ظرفیت کامل آن تعداد 45 هزار مسافر در ساعت در هر جهت با هدوی یا سرفاصله 2 دقیقه توقف هر قطار در سطح شهر جابه جا می شوند . ضمن اینکه در طرح نهایی خط 3 تعداد 60 ست قطار برای این خط پیش بینی شده و تعداد سه پست برق به صورت همسطح، 28 هواکش و یک پایانه و تعمیرگاه به مساحت 54 هکتار با ظرفیت 60 قطار در تقاطع بزرگراه آزادگان و آیت الله سعیدی و برای پشتیبانی این خط در نظر گرفته شده است.

وی در توضیح بیشتر افزود: طول سطحی ایستگاه ها در خط سه 160 متر است و حداقل دو ورودی در هر طرف خیابان برای ایستگاه ها پیش بینی شده و امکانات پله برقی، اسانسور مخصوص معلولین از سطح خیابان به سکو و همچنین سیستم تهویه و سیستم اطفای حریق هم در نظر گرفته شده است.

درویش با تاکید بر اینکه مترو به عنوان پاک ترین ، سالم ترین ، سریع ترین ، ایمن ترین و به طور کلی کارآمدترین شبکه حمل ونقل عمومی شهری نقش انکارناپذیری در حل مسائل اقتصادی ، اجتماعی و محیط زیستی ناشی از معضل ترافیک دارد، خاطرنشان کرد: ایمنی بسیار بالا ، راحتی و اسایش مسافران ، کاهش مصرف انرژی، سرعت مناسب، اثرات زیست محیطی کمتر و قیمت پایین حمل مسافر در مقایسه با خودروی های شخصی از دیگر مزایای این سامانه حمل ونقلی است.

وی همچنین گفت:خودروی های شخصی با مصرف روزانه 13 میلیون لیتر بنزین و چندین میلیون لیتر گازوئیل فقط در شهر تهران خسارت های بسیار هنگفتی به اقتصاد ملی وارد می کند .این در حالی است که مترو یکی از مهمترین راهکارهای حل ترافیک و آلودگی هوا شناخته شده است. توسعه خطوط مترو رمز اصلی پایداری شهر است. طبق امارهای جهانی به ازای هر مسافر مترو 65صدم لیتر صرفه جویی در مصرف سوخت صورت می گیرد.این توجیه کافی عقلی، شرعی و اقتصادی به ما می دهد که همه امکانات خود را برای توسعه خطوط و تامین تجهیزات مترو صرف کنیم . مترو ظرفیت جابه جایی 6 میلیون مسافر در روز را دارد . بنابراین روزانه حدود 4 میلیون لیتر صرفه جویی در مصرف سوخت رقم کمی نیست . از سوی دیگر مباحث جهانی در مورد مقابله با مشکلات گرم شدن زمین و اهمیت تامین انرژی و حمایت از سامانه های حمل و نقلی که کربن زدایی می کند و در کاهش گاز دی اکسید کربن نقش دارند در توسعه پایدار کشور ضرورت دارد . بنابراین آهنگ توسعه مترو پرشتاب تر از گذشته دنبال خواهد شد و امیدواریم همه مسوولین ، همکاری خود را با مترو متناسب با حجم عظیم کار در این حوزه ادامه دهند .

وی سال 93 سال را مترو در تهران دانست و بیان کرد: امیدواریم با تدوام حمایت های شهردار تهران، نمایندگان مجلس ، ریاست اعضای شورای شهر و دولت و سایر دست اندرکاران برای تبدیل این سیستم حمل و نقل ریلی موثر و ایمن از همه توان، استعداد و هنر خود بهره گیری کنیم. اینک بالاترین حجم عملیات عمرانی در گستره وسیع تهران در حال انجام است به نحوی که سه خط عظیم مترو 3،6و 7 و خط پرند به طور همزمان در بهترین شرایط وبا استفاده از پیشرفته ترین فناوری تهران و با سرعتی تحسین برانگیز ساخته می شود. در صورتی که منابع مالی به موقع تامین شود رکورد جدیدی در سرعت ساخت و تکمیل خطوط مترو به نام جوانان ، متخصصان ایران اسلامی رقم خواهد خورد .

وی افزود:فاصله حرکت قطارها در این بخش از خط سه نیز مانند همه خطوط دیگر در برنامه ریزی های نخست با فاصله نسبتا بیشتری در مقاسه باخطوط در حال بهره برداری خواهد بود و به حول و قوه الهی در ماه های اینده ضمن افزایش قطارهای جدید و نیز پیوستن چندین ایستگاه دیگر که در حال حاضر عبوری است، این خط نقش موثر خود را در تسهیل تردد مسافران و شهروندان ایفا خواهد کرد.

مدیرعامل مترو تهران همچنین گفت:به امید خدا و با حمایت جدی دولت و شهرداری تهران ، فاز سوم خط سه از ایستگاه شهید بهشتی تا میدان قائم و نیاوران تا پایان سال در دسترس شهروندان تهران خواهد بود . البته امکان توسعه این خط از شمال غربی به سمت لواسانات و از جنوب غربی به سمت اسلامشهر و فرودگاه حضرت امام (ره) هم در دست بررسی و امکان سنجی است .

وی تامین تجهیزات خطوط اماده شده را از اولویت های مهم کاری شرکت مترو خواند و اظهار کرد: خوشبختانه درسال 92 تعداد 177 واگن با اعتبار بالغ بر 2 هزار میلیارد ریال توسط شهرداری تهران تامین شد که تا کنون 90 واگن به خطوط تزریق شده و 87 واگن دیگر به خطوط مترو وارد خواهد شد. البته در سال جاری نیز پیش بینی خرید واگن های لازم برای خطوط 3،6 و 7 در برنامه کاری شرکت مترو قرار دارد که در این زمینه به حمایت جدی مسوولین نیاز داریم . درواقع معتقدیم متروی تهران نیازمند توجه بیشتر است .

مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه تصریح کرد: اکنون 200کیلومتر خطوط متروی برون شهری در دست احداث است که 52 کیلومتر خط متروی امام خمینی – پرند با 70 درصد پیشرفت در صورت تامین اعتبار از سوی دولت تا پایان سال 93 به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه در داخل تهران 100 کیلومتر مترو در دست احداث داریم، گفت: در خط 6 که از دولت آباد آغاز و در منطقه کن به پایان می رسد، 6 کلیومتر تونل احداث شده که طی برنامه زمان بندی در سال 94 ، 50 درصد از این خط کامل می شود و در پایان سال 95 به بهره برداری می رسد .

درویش با پرداختن به خط 7 متروی تهران بیان کرد: 12 کیلومتر تونل در این خط ساخته شده و اکنون در حال ساخت ایستگاه ها هستیم. براساس برنامه ریزی ها در پایان سال 93 ، خط 7 متروی پایتخت نیز راه اندازی می شود.

وی با اشاره به بهره برداری کامل از 20 کیلومتر از خط 3 مترو گفت: با بهره برداری از 12 کیلومتر نیمه جنوبی مترو تنها 17 کیلومتر از نیمه شمالی این خط باقی می ماند که با همت همکارانم 37 کیلومتر خط 3 مترو در پایان سال 93 ، صددرصد به بهره برداری می رسد .

به گفته درویش خط 3 مترو با 90درصد اتمام کار به بهره برداری رسیده و تنها 10 درصد باقی مانده است.