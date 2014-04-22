115 نفر در ایلام بر اثر سوانح رانندگی جان خود را از دست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان روندی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از علل مهم مرگ و آسیب های غیرقابل برگشت در حوادث رانندگی و جاده ای آسیب به سر و خونریزی های معمولی است که بستن کمربند ایمنی این آسیب ها را به حداقل می رساند.

روندی افزود: در استان ایلام در سال 1392 در 11 ماهه اول 115 نفر از همشهریان را در سوانح راهنمایی و رانندگی از دست دادیم.

وی اضافه کرد: 66 نفر به علت صدماتی که به ناحیه سر و صورت و گردن وارد شده جان خود را از دست دادند.

این مسئول افزود: در استان ایلام حدود 40 درصد تصادفات فوتی ناشی از تصادفاتی است که از بستن کمربند ایمنی خودداری کرده اند.

این مسئول اظهار داشت: بستن کمربند ایمنی باعث می شود که از 50 درصد تلفات جاده ای جلوگیری شود.

روندی با بیان اینکه با وجود کاهش آمار خودکشی در این مدت، وقوع قتل در استان کمی با افزایش مواجه شده است، اظهار داشت: 18 هزار و 542 هزار نفر در سال گذشته با مراجعه به پزشکی قانونی معاینه بالینی شدند که در مقایسه با آمار مراجعه های 17 هزار و 818 نفری سال 91، چهار درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: چهار هزار و 374 فقره از این آزمایش ها مربوط به نزاع و درگیری بوده که در مقایسه با سال پیش از آن با تعداد چهار هزار و 674 نفر مراجعه شش درصد کاهش یافته است.

روندی افزود: مراجعه برای انجام آزمایش مربوبط به حوادث منجر به جراحت در سال 92، دو هزار و 796 مورد بوده که در مقایسه با آمار دو هزار و 602 نفری سال 91، هفت درصد افزایش داشته است.