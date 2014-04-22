به گزارش خبرنگار مهر، حمیده حبیبی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: پس از خشکسالی‌های چندین ساله در کرمان در نیمه دوم امسال شاهد بارندگی خوبی در سطح استان بودیم.

وی همچنین بارندگی ها در فروردین ماه سال جاری را نیز مطلوب ارزیابی کرد و اذعان داشت: از مهرماه سال گذشته تاکنون 138 میلیمتر بارندگی در استان کرمان رخ داده است.

حبیبی بیشترین میزان بارش ها را مربوط به جنوب غرب و غرب این استان دانست و اذعان داشت: جبالبارز با 374 میلیمتر، رابر و ساردوئیه با 280 میلیمتر در صدر بارندگی ها قرار داشتند.

این مسئول از عدم تغییر دمای محسوس نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و اذعان داشت: در شهرستان های قلعه گنج، شهداد و منوجان دمای 40 درجه ثبت شده است که این امر در سال گذشته نیز رخ داد.

رئیس مرکز هواشناسی استان کرمان گفت: شرایط جوی در استان کرمان به صورت افزایش ابر در بعداز ظهرها و وزرش باد و گرد و خاک است.

وی با اشاره به اینکه در برخی از نقاط استان نیز شاهد پدیده رگبار و رعد و برق را خواهیم داشت، افزود: تغییرات دمایی محسوسی تا پایان هفته در استان کرمان به وجود نمی آید.

حبیبی همچنین به باغداران توصیه کرد: چنانچه قصد سم پاشی مزارع خود را دارند در ساعات ابتدایی صبح به این امر مبادرت ورزند.