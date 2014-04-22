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۲ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۱:۰۷

حبیبی:

بارش 138 میلیمتر نزولات آسمانی در کرمان/ بیشترین میزان بارش در جبال‌بارز رخ داد

بارش 138 میلیمتر نزولات آسمانی در کرمان/ بیشترین میزان بارش در جبال‌بارز رخ داد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز هواشناسی استان کرمان از بارش 138 میلیمتر نزولات آسمانی در این استان طی سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده حبیبی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: پس از خشکسالی‌های چندین ساله در کرمان در نیمه دوم امسال شاهد بارندگی خوبی در سطح استان بودیم.

 وی همچنین بارندگی ها در فروردین ماه سال جاری را نیز مطلوب ارزیابی کرد و اذعان داشت: از مهرماه سال گذشته تاکنون 138 میلیمتر بارندگی در استان کرمان رخ داده است.

حبیبی بیشترین میزان بارش ها را مربوط به جنوب غرب و غرب این استان دانست و اذعان داشت: جبالبارز با 374 میلیمتر، رابر و ساردوئیه با 280 میلیمتر در صدر بارندگی ها قرار داشتند.

این مسئول از عدم تغییر دمای محسوس نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و اذعان داشت: در شهرستان های قلعه گنج، شهداد و منوجان دمای 40 درجه ثبت شده است که این امر در سال گذشته نیز رخ داد.

رئیس مرکز هواشناسی استان کرمان گفت: شرایط جوی در استان کرمان به صورت افزایش ابر در بعداز ظهرها و وزرش باد و گرد و خاک است.

وی با اشاره به اینکه در برخی از نقاط استان نیز شاهد پدیده رگبار و رعد و برق را خواهیم داشت، افزود: تغییرات دمایی محسوسی تا پایان هفته در استان کرمان به وجود نمی آید.

حبیبی همچنین به باغداران توصیه کرد: چنانچه قصد سم پاشی مزارع خود را دارند در ساعات ابتدایی صبح به این امر مبادرت ورزند.

 

کد مطلب 2275879

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