دولت ادامه بزرگراه شهیدهمت تا کرج را احداث کند

به گزارش خبرنگار مهر؛ دبیر در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مدیریت شهری به تعهدات خود مبنی بر تکمیل بزرگراه شهید همت تا انتهای محدوده شهر تهران عمل کرده اما دولت ادامه این بزرگراه را هنوز احداث نکرده؛ اظهار داشت: با اینکه دو لاین به برخی از مسیرهای بزرگراه تهران کرج اضافه شده اما ترافیک این مسیر مشکلاتی را برای مردم تهران ایجاد کرده است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شهر تهران با اشاره به اینکه ترافیک بزرگراه تهران کرج با احداث این مسیر از گرم دره تا کرج تسهیل خواهد شد؛ از دولت خواست این پروژه را در اولویت برنامه های خود قرار دهد تا از حجم ترافیک مسیر تهران به شهر کرج و قزوین کاسته شود.

علیرضا دبیر همچنین با اشاره به اقدامات معاون سابق مالی و اداری شهرداری تهران گفت: آقای پورزرندی در موضوع شفاف سازی بودجه غیرنقد شهرداری تهران زحمات زیادی کشید که جای تقدیر و تشکر دارد. امیدوارم کمیته تخصیص غیر نقد که در دوره ایشان پایه گذاری شده بعد از ایشان هم پیگیری شود.



وی با اشاره به لایحه افزایش سرمایه بانک شهر توضیح داد: این موضوع در شورای سوم مطرح شد اما شهرداری این لایحه را به صورت توافقی پس گرفت تا با تغییراتی مجددا به شورا ارائه کند. امیدواریم این موضوع به عنوان یکی از افتخارات شورای چهارم ثبت شود.

در این جلسه همچنین رحمت الله حافظی با اشاره به بازدید از مرکز پردازش کهریزک، درباره تجاوز به حریم این سایت تذکر داد: در این مرکز روزانه 7 هزار تن زباله پردازش می شود و بر اساس قانون باید حریم 300 متری آن رعایت شود. اما از نقطه شمال شمال شرق، شهرک صنعتی دیوار به دیوار این مرکز ساخته شده و لازم است مانع این تصرفات شویم.

رییس کمیسیون سلامت و خدمات شهری شورا اضافه کرد: پرسنل و شاغین این مرکز، شغل سخت و آسیب زننده ای دارند و شهرداری باید این افراد را تحت پوشش مشاغل سخت قرار دهد.

حافظی با اشاره به صدور 250 میلیارد تومان فیش و قبض عوارض پسماند در سال گذشته اظهار داشت: از این میزان فیش صادر شده تنها حدود 70 میلیارد اخذ شده و لازم است شهرداری فکری برای بازگشت این فیش ها به منابع شهر داشته باشد.

به گفته حافظی شهرداری در مورد تفکیک زباله از مبدا اقدام موثری انجام نداده است.