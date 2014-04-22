انصاری از جشن کاخ سعد آباد به کمیسیون فرهنگی گزارش می دهد

احمد سالک در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به رایزنی اش با معاون پارلمانی رئیس جمهور در خصوص جشن میلاد حضرت زهرا (س) که از سوی همسر رئیس جمهور در کاخ سعد آباد برگزار شده است، گفت: آقای انصاری اعلام کرد این جشن به مناسبت تولد حضرت زهرا (س) برگزار شده و خانم های سفرا، وزرا و شخصیت ها در آن حضور داشتند و خانم الهی قمشه ای در این جشن سخنرانی کرده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از معاون پارلمانی رئیس جمهور در خصوص دادن تعدادی هدیه سکه به زنان حاضر در این جشن، سئوال کردند که ایشان قول داد مسئله را بررسی کرده و به کمیسیون فرهنگی و بنده گزارش دهد.