عذرخواهی از شهروندان به دلیل عدم تجهیز خط 3 مترو به پله برقی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پورزرندی، معاون سابق مالی اداری شهردار تهران در جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان اینکه در حال حاضر 97 درصد شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری از نظر حسابرسی گزارش مطلوب دارند، گفت: هر چند ما در زمینه شفاف‌سازی مالی با نقطه ایده‌آل فاصله داریم، اما قدم های موثری در این زمینه برداشته تا آنجا که تا سال 91 تفریق بودجه شهرداری به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به روند شکل‌گیری بانک شهر بیان کرد: برای آنکه تعاونی اعتباری شهر و بانک شهر ایجاد شود، 450 بار به نهادهای مختلف مراجعه کردم.

در ادامه این جلسه احمد دنیامالی، رئیس کمیسیون عمران شورا با اشاره به افتتاح خط 3 مترو توضیح داد: فاز نخست خط 3 که از راه‌آهن تا ایستگاه مصلی است، امروز به بهره‌برداری رسید و فاز دوم آن که حد فاصله مصلی تا دارآباد است در صورت تامین اعتبارات تا اوایل سال آینده به بهره‌برداری می رسد.

رئیس کمیسیون عمران شورا با تشکر از محسن هاشمی، مدیر سابق شرکت مترو گفت: هاشمی زحمات زیادی برای ایجاد مترو در تهران کشید و زمانی که تهران یک متر مترو نداشت، خط تهران- کرج را به بهره‌برداری رساند.

دنیامالی ضمن عذرخواهی از مردم به دلیل عدم تجهیز خط 3 به پله‌برقی افزود: در آینده نزدیک این مشکل برطرف می شود.

وی در خصوص تذکر حقانی در جلسه غیرعلنی شورا در خصوص تغییر کاربری زمینی در محدوده آیت‌الله کاشانی و قطع درخت در آن گفت: بازدیدی از منطقه داشتیم که مشخص شد هیچ درختی قطع نشده است و در این زمین 7.5 هکتاری، تغییر کاربری بر اساس طرح تفصیلی انجام شده، اما این نوع موضوعات با حساسیت از سوی شورا دنبال می شود.

در این جلسه، اقبال شاکری درخواست کرد که اعضا به پیوست‌های طرح‌های مستمر سرمایه‌ای توجه داشته باشند.

وی لزوم داشتن پیوست پدافند غیرعامل، توجیح فنی- اقتصادی، اجتماعی، سلامت و زیست محیطی را از الزامات طرح های مستمر سرمایه‌ای دانست و خاطر نشان کرد: متاسفانه این نوع پیوست ها از پروژه های مختلف عینا کپی‌برداری می شود و با وجود شرط اعتبارات بسیار برای تهیه پیوست‌ها گاهی فراموش می کنند نام پروژه قبلی را از پیوست ها حذف کنند که باید در این زمینه اقدامات لازم انجام شود.