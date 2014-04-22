فریاد محیط زیست گستان در پس سکوت مسئولان/ مدیرکل محیط زیست پاسخگوی رسانه ها باشد

به گزارش خبرنگار مهر، روز جهانی زمین پاک هر ساله در 22 آوریل مصادف با 2 اردیبهشت در تمام دنیا برگزار می ‌شود و به همه مردم یاد آوری می‌ کند که نباید سیاره خود زمین را فراموش کنند.

بحران های استان گلستان در سال های اخیر در حوزه محیط زیست، شرایط محیط زیستی شکننده آشوراده، مشکلات زیست محیطی پتروشیمی گلستان، آلودگی کارخانه ها و ورود پساب بعضی از آن ها به تالاب های در معرض خطر، انقراض گونه های درختی و جانوری با ارزشی مثل سرخدار و روباه ترکمنی، کمبود آموزش های محیط زیستی به دلیل نداشتن بودجه در کنار سکوت مدیر کل سازمان محیط زیست گلستان تنها قسمت کوچکی از مشکلات محیط زیست استان گلستان است.

نیاز به توجه جدی در حوزه محیط زیست گلستان

امسال هم روز زمین پاک با شعار اراده ملی برای زمین پاک تلنگری است به همه زمینیان تا با توجه به تهدید های بسیاری که برای سلامت تمامی ساکنین زمین وجود دارد خودمان هم برای نجات زندگی و زمین ‌مان دست به کار شویم چرا که سلامت زمین با سلامت ما انسان ها در ارتباط است.

استان گلستان شاید هنوز در برخی مسائل مثل آلودگی هوا وضعیت بدی نداشته باشد اما در معرض بیشتر آسیب های کلان شهر های کشور است و نیاز به توجه جدی در این حوزه دارد.

در استان گلستان، هم زمان با دیگر شهرهای جهان، هفته زمین پاک از روز دوم اردیبهشت ماه به مدت یک هفته در سراسر استان با برنامه های متنوعی برپا می ‌شود تا با انجام چنین فعالیت هایی مرهم کوچکی بر زخم کهنه ایی که بر محیط زیست استان وارد آمده باشد.

با توجه به افزایش آلودگی‌ های زیست محیطی، هفته زمین پاک فرصت بسیار خوبی است تا گلستانی ها همسو با مردم جهان، فعالیت‌ های زیست محیطی خود را گسترش داده تا از آلوده شدن بیشتر زمین جلوگیری شود.

از مسائل زیست محیطی جاده ابر تا تغییرات اکوسیستمی تالاب اینچه

مشکلات جاده ابر و دست اندازی های زیاد به محیط زیست و هم چنین حیات جانوری این منطقه و نابودی اكوسیستم منحصر به فرد آن در کنار ویلا سازی های گسترده ای که در حال انجام است معلوم نیست که چه بر سر طبیعت خواهد آورد.

تالاب آب شور اينچه که در 23 كيلومتري شمال شهرستان آق قلا و جنوب رود مرزي اترك در استان گلستان واقع شده است و حضور پرندگان مهاجر از ارزش هاي زيستي و از جذابيت هاي توريستي اين منطقه به شمار مي رفت این روز ها به دليل تغييرات اكوسيستمي باعث از بین رفتن شرایط حیات در این تالاب شده است.

دستکاری بشر و تخریب فزاینده محیط زیست موجب محدود شدن زیستگاه های برخی پرندگان تالاب زی مانند فلامینگو شده و اکنون پلیکان پا خاکستری گمیشان در کنار روباه ترکمنی که تنها در این استان یافت می شود در فهرست گونه های در خطر انقراض سازمان جهانی حفاظت از طبیعت منابع طبیعی قرار گرفته است.

آتش سوزی گسترده و متعدد در پارک ملی گلستان به علت کمبود برنامه های فرهنگی و آموزشی در حوزه محیط زیست توسط مسیولین این سازمان در استان گلستان این پارک را در معرض خطر قرار داده است.

روبه رو شدن مردم استان با پدیده سیل و شناسایی گرگان و زیارت به عنوان دو کانون عمده سیل که بارها مورد هشدار متخصصان قرار گرفته به علت تخریب جنگل ها و مراتع در استان گلستان و در خطر بودن جنگل های هیرکانی هم از مشکلات زیست محیطی است که باید با نگاه جدی به رفع آن پرداخته شود.

دغدغه آشوراده، پتروشیمی گلستان، واگذاری های غیر قانونی، توجه ناکافی به ذخیره گاه های جنگلی، آلودگی های زیست محیطی و تنش های آبی موجود، صید پرندگان نادر و در خطر انقراض، افزایش آمار شکار های غیر مجاز، ضرب و شتم محیط بانان استان و... از دیگر مسایل و مشکلات محیط زیستی است که به شدت گلستان را درگیر خود کرده است.

مدیر کل سازمان محیط زیست استان گلستان جوابگو نیست

در میان تمام مشکلات زیست محیطی که در استان وجود دارد در این کارزار کسی نیست که به عنوان نفر اول سازمان محیط زیست استان پاسخگوی سوالات باشد. مدیر کل محیط زیست استان گلستان هم در آستانه روز زمین پاک و به رغم سوالات زیادی که از سوی خبرنگار مهر مطرح شد، جوابگوی سئوالات نبود.

این در حالی است که سازمان محیط زیست گلستان به دلیل اهمیت سالم سازی محیط زیست انسانی در حوزه مسئولیتی بزرگی قرار دارد و جوابگو نبودن این مدیرکل در آستانه هفته ای که به نام زمین پاک و گره خورده با محیط زیست است قابل تامل است.

در ماه های آغازین شروع فعالیت مدیرکل جدید برای بررسی برنامه ایشان، خبرنگار مهر درخواست مصاحبه داد که پس از پیگیری قرار شد سوالات به صورت کتبی در اختیار این سازمان قرار بگیرد. پس از اعلام کتبی سوالات و پیگیری بیش از یک هفته ای خبرنگار مهر بر دریافت پاسخ اعلام شد که سوالات قابلیت پاسخگویی ندارند. اما، مدتی بعد، در نشستی مطبوعاتی با حضور همه رسانه ها به این سوالات پاسخ داده شد.

با توجه به اهمیت نقش رسانه در دستیابی به اهداف توسعه و لزوم همراهی رسانه ها و صاحبان قلم با مدیران، معمولا انتخاب مشاور رسانه ای به ویژه در سطح استانی از حساسیت خاصی برخوردار است. در واقع مشاور رسانه ای موظف است به مدیر خود بگوید که در حوزه مشاوره وی چه نقص هایی دارد و راه برای برطرف کردن نقص به وجود آورد و مثل مشاوران دیگر در حوزه تخصصی خود وظایفی دارد اما از وظایف مشاور رسانه ای پاسخگویی به رسانه ها نیست و متولی این امر روابط عمومی دستگاه یا سازمان است.

مشاور رسانه ای باید جایگاه رسانه و تاثیر و نفوذ یک یک آن ها را بشناسد و علاوه بر رسانه گردی دارای تجربه مؤثر باشد تا بتواند مطالب بیان شده در رسانه ها را تحلیل و ارزیابی کند. در حالی که در برخی موارد مدیرکل محیط زیست خبرنگاران را به مشاور رسانه ای خود ارجاع می دهد.

در هر حال خوب است با توجه به شعار امسال زمین پاک، که به اراده ملی برای داشتن زمین پاک اشاره کرده است، مدیر کل سازمان متولی محیط زیست استان هم با تعامل بیشتر با رسانه ها و حضور در بین مردم و پاسخگویی به سوالات همگام با مردم در جهت داشتن زمینی پاک قدم بردارد.