متولی شهرک مسکونی حضرت ولی عصر(عج) بناب مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی سه شنبه در جلسه شورای مسکن شهرستان بناب اظهار داشت: احداث شهرک ولی عصر(عج) بناب از سال1372 و به منظور راهکاری برای حل مشکل سرریزشدن جمعیت شهرستان آغاز شد ولی با گذشت دو دهه از آغاز عملیات ساخت، این شهرک همچنان بدون متولی است.

وی با انتقاد از نامشخص بودن مسئول و متولی خاص برای شهرک مسکونی ولی عصر(عج) این شهرستان افزود: متاسفانه نه شهرداری شهرک ولی عصر (عج) را تحویل می گیرد و نه راه و شهرسازی نسبت به اداره آن اقدام می کند و همین موضوع موجب بلاتکلیفی وضعیت این شهرک و ساکنان آن شده است.

فرماندار بناب با اشاره به مشکلات موجود برای ساکنان این شهرک گفت: با توجه به نامشخص بودن وضعیت متولی شهرک ولی عصر (عج) با مشکلات بسیاری در خصوص اداره آن روبرو هستیم و در واقع این شهرک از نظر اجتماعی به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است.

مسعود برزگرجلالی شهردار بناب نیز دراین جلسه بر آمادگی شهرداری جهت هرگونه همکاری لازم برای حل مشکلات شهرک ولی عصر(عج) بناب تأکید و در عین حال تصریح کرد: برای حل مشکلات شهرک ولی عصر (عج) بناب یک عزم عمومی از سوی مسوولان نیاز است.