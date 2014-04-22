دومین هفته فرهنگی استان تهران در برج میلاد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین هفته فرهنگی استان تهران با محوریت شهرستانهای جنوب شرق شامل قرچک، ورامین، پیشوا و پاکدشت عصر روز گذشته با حضور علی صادقی فرماندار شهرستان قرچک، خیلدار و محمدحسین اسماعیلی معاونان اداری مالی و هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، تمهیدی معاون سیاسی فرماندار شهرستان پاکدشت، طباطبایی معاون سیاسی فرماندار شهرستان ورامین، رؤسای ادارات چهار شهرستان و جمع کثیری از مردم افتتاح شد.

ضرورت تداوم برگزاری هفته های فرهنگی در استان تهران

فرماندار شهرستان قرچک در حاشیه افتتاح این هفته فرهنگی از آداب و رسوم و پیشینه تاریخی شهرستانهای ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت یاد کرد و اظهار داشت: برگزاری هفته های فرهنگی برای شهرستانهایی که قدمت تاریخی دارند و سرشار از فرهنگ غنی هستند نیاز مبرم است لذا باید نسبت به تداوم این امر اهتمام ویژه داشت.

علی صادقی با تقدیر از دست اندرکاران برگزاری هفته فرهنگی در اداره کل فرهنگ و ارشاد و ادارات شهرستانها افزود: این شهرستانها نه تنها در استان تهران به لحاظ فرهنگی شناخته شده هستند بلکه از جمله مناطق فرهنگی شاخص در سطح کشور محسوب می شوند که این بار غنی تاریخی بایستی در قالب نمایشگاهها و جشنواره های مختلف همواره به اطلاع مردم برسد.

وی با اظهار خرسندی از استقبال باشکوه مردم تهران و سایر مناطق استان در روز اول افتتاح این هفته فرهنگی گفت: امید است برگزاری چنین نمایشگاه هایی موجب رشد و ارتقای فرهنگ و امکانات فرهنگی این شهرستانها شود.

تپه فردیس قرچک سند قدمت دشت ورامین است

این مسئول همچنین به ظرفیتهای فرهنگی قرچک اشاره کوتاهی داشت و افزود: این شهرستان زادگاه دلیرمردانی همچون شهید ستاری و سایر سرداران رشید اسلام و افتخارآفرینان شهید است که نام و یاد آنها از والاترین پتانسیلهای فرهنگی برای ما محسوب می شود، همچنین وجود آثار باستانی و تاریخی از جمله تپه هشت هزارساله فردیس که سند قدمت دشت ورامین محسوب می شود و همچنین پل تاریخی باقرآباد که محل شهادت حماسه سازان 15 خرداد است از میراث غنی منطقه هستند.

وی، وجود هنرمندان صنایع دستی در منطقه قرچک را از دیگر پتانسیلها و سرمایه های فرهنگی منطقه عنوان کرد و اظهار داشت: این منطقه همچون دیگر شهرستانهای استان به لحاظ دارا بودن هنرمندان حوزه های مختلف بخصوص در عرصه شعر، موسیقی و تئاتر دارای جایگاه ممتازی است و امیدواریم با استقرار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به طور مستقل در قرچک شاهد پیشرفت حوزه های فرهنگی و هنری منطقه بیش از گذشته باشیم.

بازدید از هفته فرهنگ و هنر استان تا پنجم اردیبهشت

گفتنی است دومین هفته فرهنگ و هنر استان تهران با معرفی توانمندیها و مشخصه های فرهنگی شهرستانهای قرچک، ورامین، پیشوا و پاکدشت برگزار شده و علاقه مندان می توانند تا پنجم اردیبهشت ماه جاری جهت بازدید از آن به برج میلاد مراجعه کنند.

ایجاد کارگاه های هنری در رشته های مختلف، معرفی آثار هنرمندان در زمینه هنرهای تجسمی، هنرهای سنتی، صنایع دستی، آثار نویسندگان، مؤلفان، پژوهشگران، معرفی آثار و ابنیه و پیشینه تاریخی و فرهنگی و اجرای برنامه های هنری شامل تئاتر، موسیقی، نمایش فیلم، شعرخوانی، سخنرانی پژوهشی و ... از جمله برنامه های این هفته فرهنگی است.

این گزارش حاکی است روز اختصاصی فرهنگ و هنر شهرستان پاکدشت سوم اردیبهشت، روز فرهنگ و هنر شهرستان پیشوا چهارم اردیبهشت و روز فرهنگ و هنر شهرستانهای قرچک و ورامین نیز پنجم اردیبهشت ماه جاری خواهد بود.