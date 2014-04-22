دعوت بانوی کرمانشاهی به اردوی تیم ملی روئینگ

فرشته قیطانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 9 قایقران به اردوی آمادگی تیم ملی روئینگ بانوان کشورمان دعوت شدند که در میان دعوت شدگان نام نازنین رحمانی نیز به چشم می خورد.

وی خاطرنشان کرد: رحمانی و سایر نفرات دعوت از از روز چهارم اردیبهشت باید در اردوی تدارکاتی که در دریاچه آزادی برگزار می شود، شرکت کند.

قیطانی یادآور شد: هفتمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی روئینگ بانوان ایران تا 24 اردیبهشت ماه ادامه خواهد یافت.