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۲ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۱:۴۲

قیطانی خبر داد:

دعوت بانوی کرمانشاهی به اردوی تیم ملی روئینگ

دعوت بانوی کرمانشاهی به اردوی تیم ملی روئینگ

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس هیات قایقرانی استان کرمانشاه از دعوت بانوی کرمانشاهی به اردوی تیم ملی روئینگ کشورمان خبر داد.

فرشته قیطانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 9 قایقران به اردوی آمادگی تیم ملی روئینگ بانوان کشورمان دعوت شدند که در میان دعوت شدگان نام نازنین رحمانی نیز به چشم می خورد.

وی خاطرنشان کرد: رحمانی و سایر نفرات دعوت از از روز چهارم اردیبهشت باید در اردوی تدارکاتی که در دریاچه آزادی برگزار می شود، شرکت کند.

قیطانی یادآور شد: هفتمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی روئینگ بانوان ایران تا 24 اردیبهشت ماه ادامه خواهد یافت.

رئیس هیئت قایقرانی کرمانشاه گفت: افشین فرزام مدیریت و سرمربی گری تیم های ملیقایقرانی ایران را برعهده دارد.

کد مطلب 2275914

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