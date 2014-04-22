طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری راهبرد توسعه کشاورزی گیلان/ برنج از شیوه تولید سنتی رنج می برد

به گزارش خبرنگار مهر، هدف اساسی این طرح توسعه مکانيزاسيون و افزايش توليدات کشاورزي از طريق بهبود سيستم کاربري اراضي است.

اگر افزايش بهره وري از اراضي كشاورزي را بتوان ازديـاد درآمد از واحد زمين تعريف كرد بدون شك تجهيز و يكپارچه سازي اراضي با تامين امتيازاتي از قبيل كاهش تلفات زمين، مديريت بهينه آب، توسعه مكانيزاسيون و حفاظت محيط زيست از ضرورت هاي اوليه اين مهم خواهد بود.

به هر حال با توجه به اهمیت موضوع خبرنگار خبرگزاری مهر به میان کشاورزان استان گیلان رفته و نقطه نظر آنان را در خصوص اجرای این طرح جویا شده است.

یک شالیکار از بخش لشت نشای شهرستان رشت به خبرنگار مهر می گوید: طرح تجهیز و نوسازی اراضی برنجکاری یک طرح خوبی است و می تواند توسعه کشاورزی را تحقق بخشد.

محمد رضایی از اجرای کند طرح مزبور در منطقه گلایه کرد و خواستار تسریع در اجرای این مهم شد.

وی اظهارداشت: شالیکاری از شغل های سخت و طاقت فرسا در بین رشته های کشاورزی به شمار می رود بنابراین اجرای طرح های به روز و کار آمد می تواند در کاهش رنج و سختی تولید این محصول موثر باشد.

این کشاورز لشت نشای به مهر اذعان داشت: لشت نشا از بخش های مهم تولید برنج در گیلان است و می تواند نقش مهمی در اقتصاد استان ایفا کند.

شيوه مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول برنج بايد به روز شود

یک شالیکار از سیاهکل به خبرنگار خبرگزاری مهر می گوید: از منظر اقتصادي، انساني و حتي فني شيوه بهره برداري از اراضي شاليزاري باید با معيارهاي توسعه علمي روز مطابقت داشته باشد.

ارسلان اکبری با اشاره به اینکه تغییر شيوه مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول برنج بايد دگرگون شود، افزود: از گام هاي مهم در تغيير اين شرايط اجراي عمليات زير بنایي در شاليزار ها است.

وی اظهارداشت: برنج یکی از محصولات استراتژیک کشاورزی کشور است و استان ‌های شمالی به ویژه گیلان برترین تولیدکنندگان این محصول هستند.

این شالیکار سیاهکلی گفت: (برنج ) و ( رنج ) دو واژه نزدیک به هم است هر چند مسئولان در تلاش هستند تا رنج تولید برنج کاهش یابد ولی قصه تولید برنج در شمال چیز دیگری است.

وی افزود: زنان و مردان شالیکار در فصل بهار هر روز از سپیده صبح تا تاریکی شب پاها تا زانو در گل و کمر خمیده به کار نشا، وجین، کرت بندی و غیره در شالیزارها می پردازند که کاری سخت و طاقت فرسا است.

اکبری اظهارداشت: هر کس رنج کشاورزان را باور ندارد باید سری به روستاها بزند و در چهره زنان و مردان شالیکار به دقت نگاه کند و پینه دستانشان را ببیند، چین و چروک صورت‌هایشان گویای خستگی و رنج و سختی مشکلات کشاورزی است.

وی اذعان داشت: زمین شالیزاری که باید همیشه آب داشته و باتلاقی باشد دشواری کار را چندین برابر می‌ کند و کار در زمین باتلاقی، زیر آفتاب گرم و هوای شرجی شمال نیز بسیار سخت و طاقت‌ فرسا است.

بدون شک در روند توسعه ملي و رشد هر كشور نحوه و ميزان بهره برداري از اراضي از اهميت ويژه اي برخوردار است.

رشد روز افزون جمعيت و افزايش تقاضا براي مواد غذايي باعث شده است تا در سطوح بين المللي غذا به عنوان ابزاري مهم همراه ديگر مولفه هاي رقابت در جهان بكار گرفته شود و كشورهاي پيشرفته از این مهم به مشابه اهرم فشار برای تسلط بر ساير كشورهاي جهان استفاده كنند.

زمين هاي حاصلخيز در حاشيه شهرها نباید به مراكز مسكوني و صنعتي تبديل شود

کشورهای دنیا به ویژه ایران امروز با انواع فاكتورهاي محدود كننده توليد غذا از قبیل آب، خاك هاي مرغوب زراعي و تكنولوژي مدرن روبرو هستند و همچنين زمين هاي حاصلخيز در حاشيه شهرها به مراكز مسكوني و صنعتي تبديل مي شوند و روز به روز از سطح محصولات كشاورزي كاسته خواهد شد.

خرد كردن مزارع كشاورزي به قطعات كوچكتر موجب کاهش توان اقتصادي كشاورزان و به موازات این مهم عدم استفاده از ماشين آلات براي مراحل سه گانه زراعت شده است.

در اين صورت هزينه توليد بالا رفته و محصولات داخلي توان رقابت با محصولات مشابه خارجي را ندارند و همچنین پر زحمت بودن كار كشاورزي و عدم سودآوري موجب مهاجرت روستائيان به شهرهاي بزرگ می شود.

بنابراين تنها راه مقابله با مشكل تامين غذا افزایش راندمان بهره برداري از منابع در دسترس و استفاده از تكنولوژي مدرن برای افزايش توليد در واحد سطح است.

براي رسيدن به این اهداف در استان هاي شمالي كشور از جمله گيلان طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري به اجرا در آمده كه هدف این طرح مكانيزه كردن كشاورزي و سودآوری توليدات كشاورزي و ايجاد انگيزه لازم براي اشتغال در بخش كشاورزي و ماندن در روستاها است.

استاندار گیلان در این باره گفت: با استفاده از اعتبارات فایناس طرح تجهیز و نوسازی 55 هزار هکتار از شالیزارهای گیلان در مدت سه سال اجرا می شود.

محمد علی نجفی با بیان اینکه تاکنون فقط 68 هزار هکتار شالیزار گیلان تجهیز و نوسازی شده اند، افزود: از 238 هزار هکتار شالیزار استان 180 هزار هکتار قابلیت تجهیز و نوسازی دارد.

وی اظهارداشت: کاهش هزینه های تولید، مدیریت آبیاری بویژه در زمان کم آبی، افزایش بهره وری و تولید محصول از مزایای اجرای این طرح است که ضرورت انجام آن را اجتناب ناپذیر کرده است.

استاندار گیلان در ادامه با بیان اینکه طرح تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی شالیزارها از دهه 70 آغاز و به کندی پیش می رود، یادآورشد: یکی از دلایل کندی اجرای این طرح نبود اعتبارات کافی است که با استفاده از فاینانس این مشکل رفع خواهد شد.

به هر حال شـايد بتوان بـرنج را استثنایي تـرين محصـول كشـاورزي جهـان دانست كه تـوليد بسيـار بالايي را به خود اختصاص داده است.

اين محصول كه تنها در شرايط نيمه مردابي مي تواند بخوبي رشد کند از نظر ميزان مصرف آب، انرژي و سرمايه يكي از بالاترين ركوردها را بين تمام محصولات كشاورزي دارد.

لزوم توجه خاص به محصول برنج در ابعاد مختلف

برنج علاوه بر نقش مهم غذايي از پر درآمدترين محصولات كشاورزي نيز است. اين امر لزوم بذل توجه خاص به اين محصول را در ابعاد مختلف در دستور كار قرار مي دهد. در اين زمینه ايجاد زير بناهاي لازم و آرايش مهندسي كرت هاي برنج از اهميت خاصي برخوردار بوده و يكي از پيچيده ترين و اساسي ترين گام ها در ارتقای توليد كيفي و كمي اين محصول است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در این خصوص می گوید: تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري از گام هاي مهم ايجاد زيربناي لازم براي توليد هرچه بيشتر محصول برنج است.

علیرضا شعبان نژاد افزود: هدف از اين عمليات مرتب كردن اراضي شاليزاري، افزايش راندمان آبياري، افزايش راندمان ماشين آلات و تسريع در مكانيزاسيون، كاهش هزينه توليد، برقراري امكان مديريت مستقل براي هركرت، تجميع قطعات پراكنده، احداث جاده هاي زراعي، فراهم كردن زمينه جلوگيري از تغيير كاربري اراضي، بالا بردن قابليت زهكشي اراضي برای توسعه كشت دوم بعد از برنج و در يك جمله استفاده بهينه از منابع آب و خاك و نهاده ها است.

وی همچنین با بیان اینکه راندمان در مزارع سنتي شاليزاري بسیار پائین است، اظهارداشت: این مزارع مشكلات زیادی همچون مسطح نبودن زمين، مشكل حمل محصول، فقدان كانال هاي آبياري و زهكشي، باتلاقي بودن برخی مزارع، عدم قابليت كشت مكانيزه، تعداد زياد مرزها، زياد بودن هزينه توليد در مراحل كاشت، داشت و برداشت، عدم امكان كشت دوم، مشكل آبياري، عدم استفاده از ماشين‌ آلات، عدم وجود جاده دسترسي، عدم امكان مديريت مصرف نهاده‌ ها، پراكنده بودن مالكيت ‌ها، وجود كرت هاي كوچك، نداشتن مديريت مستقل و غیره مواجه هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان یادآورشد: هدف تجهيز و نوسازي مقابله با اين مشكلات و بالا بردن راندمان توليدي در واحد سطح است.

به هر ترتیب مسائل تجهيز و نوسازي را مي توان به دو بخش عمده مسائل اجتماعي و اعتباري و مسائل فني و اجرايي تقسیم کرد.

از آنجا كه اجراي طرح يكپارچه سازي زندگي اجتماعي يك منطقه را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد همكاري همه ارگان هايي كه به نحوي در ارتباط با توسعه روستايي وظايفي دارند باید در اين زمینه بسيج شوند.

برنج از شیوه تولید سنتی رنج می برد

بخش کشاورزی علی‌ رغم میل به تجاری شدن و افزایش مکانیزاسیون در قیاس با دیگر بخش های اقتصادی متاسفانه از شیوه تولید سنتی رنج می‌ برد.

باید اذعان کرد کوچک بودن و پراکندگی قطعات، تعدد کرت ها، نبود جاده ‌های بین مزراع، نبود کانال های آبیاری و عدم زهکشی مناسب موجب افزایش هزینه‌ های تولید و در نتیجه عدم فعالیت و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی شده است.

دگرگونی و تغییر اساسی این عرصه در گرو اجرای طرحی تحت عنوان تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری است.

یک کارشناس کشاورزی در این زمینه می گوید: اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در روستاهای دارای موجب کاهش هزینه‌ های تولید برنج، افزایش راندمان تولید و درآمد کشاورزان شده است.

محمد غلامی افزود: نیروی انسانی به کار رفته در مزارع دارای طرح کمتر از مزارع فاقد طرح است و کشاورزان در این روستاها از تنوع شغلی بیشتری نسبت به روستاهای فاقد طرح برخوردارند.

وی اظهارداشت: همچنین از نظر تعداد کشاورزانی که در اراضی دارای طرح کشت دوم انجام می‌ دهند از روستاهای فاقد طرح کمتر است ولی سطح زیرکشت در اراضی شالیزاری در کشت دوم در روستاهای دارای طرح از روستاهای فاقد طرح بیشتر است.

این کارشناس کشاورزی گفت: يكي از مسائل مهم در روند توسعه ملي و رشد اقتصادي، نحوه بهره برداري از پتانسيل هاي موجود كشاورزي است.

وی افزود: در حال حاضر در كشور به ویژه گیلان مانع اساسي در اين مسير عدم امكان به كارگيري نظام هاي كارآمد در فعاليت‌ هاي كشاورزي است.

غلامی اظهارداشت: هم اکنون هزاران كشاورز در سطح كشور به امر توليد در بخش كشاورزي اشتغال داشته و با وجود تلا‌ش‌ها و زحمات زياد به دليل بكارگيري روش هاي سنتي در قطعات كوچك و پراكنده ضمن روبرويي با مسائل و مشكلات فراوان، حداقل محصول ممكن را برداشت مي كنند.

وی اذعان داشت: از اقدامات مهم و موثر در اين ارتباط، مطالعه و اجراي طرح هاي تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري است.

این کارشناس کشاورزی گفت: برخی از اراضي موجود استان گیلان وضعيت نامناسبي داشته و با مسائل و مشكلات فراواني روبرو هستند.

اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری موجب کاهش هزینه‌ های تولید برنج می شود

وی افزود: از مشکلات این اراضی می توان به شكل نامنظم قطعات و عدم امكان استفاده مناسب از ماشين هاي كشاورزي، قرار گرفتن قطعات شاليزاري و عدم وجود جاده هاي دسترسي، عدم امكان مديريت صحيح آبياري و زهكشي را نام برد.

غلامی در ادامه بر لزوم اجرای طرح هاي تجهيز و نوسازي در استان تاکید کرد و اظهارداشت: اهداف مورد نظر از اجراي اين طرح‌ ها تحت تاثير شرايط و انتظارات هر منطقه در تمامی مراحل مطالعه و طراحي باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: افزايش توليدات كشاورزي ضمن حفظ شرايط زيست محيطي، برطرف كردن نيازهاي پيش بيني شده كشاورزي (آبياري، زهكشي، مكانيزاسيون، جاده هاي سرويس و دسترسي) در راستاي امكان كشت و كاري آسانتر و كاراتر و بهره‌ وري بيشتر از آب و زمين و نيروي كار موجود، مرتب كردن اراضي زراعي، بهبود شبکه آبياري و زهكشي، اصلاح خاك و احداث جاده هاي زراعي از مهمترین این اهداف است.

این کارشناس کشاورزی بیان داشت: از دیگر اهداف می توان به تجميع قطعه ‌هاي زراعي پراكنده هر كشاورز و در نهايت ايجاد شرايط مناسب براي توليد بيشتر و امكان كشت مكانيزه و مديريت درست آبياري، بهبود وضعيت و شرايط عمومي مزارع از جمله بهبود حقوق مربوط به تصدي و منافع حاصله از آب و زمين، فراهم کردن شرايط براي تغييرات بلند مدت عوامل توليد و بازگشت سرمايه‌گذاري هاي انجام گرفته را نام برد.

به هر حال اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی شالیکاری استان گیلان لاک پشتی پیش می‌ رود که به اعتقاد کارشناسان، بخش کشاورزی منطقه با این وضعیت با تهدید مواجه است. مکانیزاسیون در تولید نمونه محصولات زراعی و کاهش هزینه های تولید نقش مهمی دارد از سوی مقدمه انجام این کار اجرای یکپارچه سازی اراضی است.

اجرای طرح های تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری چند سالیست در سطح استان های مازندران و گیلان در حال انجام است، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری به معنای منظم کردن قطعات نامنظم و غیر هندسی به همراه ساخت و اجرای شبکه آبیاری و زهکشی به گونه ای که هر قطعه منظم تسطیح شده و به طور مستقل دارای کانال آبیاری به منظور آبگیری و کانال زهکشی برا ی تخلیه زه آب به همراه جاده سرویس مناسب باشد.

بخش عمده اراضی شالیزاری در استان های گیلان و مازندران در فصول غیر زراعی زهدار (آبگیر) بوده و امکان کشت دوم و استفاده مجدد از اراضی با هدف بالا بردن تراکم کشت عملا مقدور نیست.

اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی شالیکاری در گیلان لاک پشتی است

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه می گوید: توجه به حساسیت و اهمیت محصول برنج در تامین نیاز غذایی کشور و با توجه به شرایط و وضعیت اراضی شالیزاری و مسائل و مشکلات در شرایط موجود، تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی این اراضی در راستای ایجاد زمینه های مناسب برای افزایش میزان بهره وری از منابع آب و خاک و امکانات و نهاده های موجود اجتناب ناپذیر است.

مهرداد لاهوتی افزود: این طرح با توجه به خرد بودن اراضی در گیلان و تهدیداتی که در رابطه با بخش کشاورزی در استان وجود دارد باید هرچه سریعتر در این خطه عملیاتی شود.

وی اظهارداشت: هر زیر ساختی برای استان مثل اتوبان، راه آهن، فرودگاه یک فرصت است ولی همگام با این مزیت ها باید مسائل بخش کشاورزی رشد پیدا کند یعنی در سریعترین زمان شالیزارها یکپارچه سازی شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تجهیز و نو سازی اراضی شالیزاری از گام های مهم ایجاد زیربنای لازم برای تولید هرچه بیشتر محصول برنج است.

وی افزود: تولید برنج همچنان با وجود مکانیزه شدن با سختی‌هایی همراه است و کشاورزان برای تولید این محصول از زمان کاشت، داشت، برداشت و همچنین در مواقع فروش با چالش ‌های بزرگی مواجه می ‌شوند که این چالش‌ ها باعث دلسردی مردم از شغل کشاورزی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تغییر کاربری اراضی مستعد شالیکاری استانهای شمالی به ویژه گیلان با توجه به توسعه زیر ساخت های عمرانی از قبیل ایجاد بزرگراه، راه آهن، فرودگاه و غیره به عنوان یک تهدید جدی در استان مطرح است از اینرو شتاب بخشیدن به روند اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی در این منطقه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.