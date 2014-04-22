اولین مرکز اورژانس روانپزشکی قم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم در مراسم افتتاحیه اولین مرکز اورژانس روانپزشکی قم که صبح سه شنبه در مرکز روانپزشکی قم برگزار شد، طی سخنانی گفت: شروع ساخت این مرکز از سال 90 آغاز شده و تا آذرماه سال 91 ادامه داشت.

دکتر محمدرضا مظفری افزود: مرکز اورژانش روانپزشکی قم به دلیل کمبود نیرو و تجهیزات به بهره برداری نرسید تا اینکه در بهمن‌ماه 92 این مرکز توانست با وجود کمبود نیروی انسانی و با توجه به اینکه مجور استخدام را هم نداشت با صرفه جویی در سایر بخش‌ها و اضافه کاری، نیرو را تأمین و این مرکز را رسما افتتاح کند.

وی با تأکید بر اهمیت مسئله روانپزشکی در سلامت بیان کرد: شهری که بیش از یک میلیون و 500 هزار نفر جمعیت دارد نیازمند حداقل 150 تخت روانپزشکی است که در حال حاضر 45 تخت در بیمارستان روانپزشکی وجود دارد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به هزینه های راه اندازی این مرکز بیان داشت: در بخش تعمیرات 220 میلیون، بخش تجهزات 90 میلیون و در بخش ملزومات اداری نیز 30 میلیون هزینه شده است.

مرکز اورژانش روانپزشکی قم در مساحت 255 متر مربع و با 11 کادر درمانی با حضور مسئولان استان افتتاح شد.