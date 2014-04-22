اتکا گلستان در پی ثبت رکوردی ماندگار / نماینده گرگان آماده آتش زدن "نفت امیدیه" می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه تیم اتکا گلستان که تاکنون تمام بازی های خانگی در گروه ب مسابقات را با پیروزی و دریافت تنها یک گل پشت سر گذاشته امروز در آخرین بازی خانگی خود از نفت امیدیه میزبانی می کند.

سفیدپوشان اتکا در صورت پیروزی در این مسابقه تنها تیم این رقابت هاست که تمام بازی های خانگی اش را برده و از این نظر می تواند سال های سال رکورددار باشد. این تیم 3 هفته پیش از پایان بازی ها صعودش با لیگ دسته یک را قطعی کرده و بازی امروز برایش جنبه تشریفاتی دارد.

از آن سو اما تیم نفت امیدیه که یکی دیگر از شانس های صعود به لیگ دسته یک می باشد در صورت شکست از جمع مدعیان خارج می شود و برای همین با انگیزه فراوان به گرگان آمده است. این تیم تا پایان هفته بیست و چهارم با کسب 45 امتیاز و به علت تفاضل گل کمتر در رده چهارم ایستاده در حالی که نماینده گرگان با 51 امتیاز دغدغه ای بابت پیروزی یا شکست نخواهد داشت.

بهترین بازی تاریخ اتکا

تیم نفت امیدیه یکی از پنج تیمی محسوب می شود که توانسته اتکا را شکست دهد. بازی رفت دو تیم که با مشکلات پرواز برای اتکا همراه بود با برتری یک بر صفر تیم جنوبی خاتمه یافت. این در حالی است که ساورسفلی سرمربی اتکا اعتقاد دارد شاگردانش در آن روز یکی از بهترین بازی های تاریخ اتکا را به نمایش گذاشته اند.

دو تیم با انگیزه های متفاوت

در بازی امروز تیم اتکا با انگیزه ثبت رکورد و انتقام گیری از شکست دور رفت پای به میدان خواهد گذاشت وگرنه از نظر جدولی تاثیری در صعودش ندارد. نفت امیدیه هم برای اینکه از کورس تیم های بالای جدول عقب نیفتد نیاز مبرم به کسب 3 امتیاز دارد. نفتی ها با دو تیم شهرداری تبریز 46 امتیازی و ملی حفاری اهواز 45 امتیازی رقابت نزدیکی برای کسب سهمیه دوم صعود به لیگ یک را دارند.

احتمال استفاده ساورسفلی از بازیکنان جوان تر

سرمربی اتکا که پس از قطعی شدن صعود تیم نفسی به راحتی کشید احتمال دارد در بازی فردا از بازیکنان جوان تر استفاده کند. با توجه به عدم حساسیت این بازی برای نماینده گلستان و اظهاراتی که ساورسفلی پس از بازی برابر کارون (که منجر به قطعی شدن صعود اتکا شد) کرده بود این احتمال می رود در بازی امروز از بازیکنانی که در طول فصل کمتر میدان دیده شدند استفاده شود.

البته ساورسفلی این را هم گفته بود که قطعا به پیروزی در این بازی فکر می کند زیرا سایر مدعیان که نتیجه این بازی برای آنها هم تاثیرگذار است متوقع ارائه بازی جوانمردانه از نماینده گلستان هستند.

بازی تیم های اتکا گلستان و نفت امیدیه از ساعت 16 در ورزشگاه 15 هزارنفری کریم آباد گرگان برگزار خواهد شد. در سایر بازی های مهم و به صورت همزمان، تیم های مدعی شهرداری تبریز و ملی حفاری به ترتیب میزبان پیام وحدت مشهد و کارون اهواز خواهند بود.