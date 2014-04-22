به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حسین‌زاده صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت: افزایش آمار مطالعه و گرایش افراد به کتابخوانی باعث افزایش سطح اگاهی افراد و ترقی و پیشرفت جامعه می‌شود.

وی گفت: 122 باب کتابخانه عمومی در سطح استان کرمان در حال فعالیت است و 65 هزار متر مربع فضای کتابخانه ‌ای در استان کرمان وجود دارد.

حسین‌زاده از وجود یک میلیون و 316 هزار نسخه كتاب در کتابخانه های عمومی استان کرمان خبر داد و گفت: در این بخش با افزایش پنج درصدی آمار نسبت به سال 91 روبرو هستیم.

اضافه شدن 2500 جلد کتاب ویژه نوسوادان به منابع کتابخانه های کرمان

وی از افزوده شدن دو هزار و 500 جلد کتاب ویژه نوسوادان به منابع کتابخانه های عمومی استان کرمان خبر داد و اذعان داشت: این امر انعقاد تفاهم نامه همکاری با نهضت سواد آموزی رخ داده است.

این مسئول از عضویت رایگان نوسوادان در کتابخانه های عمومی استان کرمان خبر داد و گفت: ثبت‌نام رایگان از افراد برای عضویت در کتابخانه‌ها یکی از راه‌های ترغیب افراد به مطالعه است.

وی با اشاره به اینکه کتابخوانی مربوط به یک قشر خاص نیست، اذعان داشت: این اقدام از بازگشت نوسوادان به دوره قبل از سوادآموزی جلوگیری کرده و باعث تثبیت و ساماندهی آموخته‌های آنها می‌شود.

رشد شش درصدی مراجعه به کتابخانه های کرمان

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان در ادامه تعداد مراجعان به کتابخانه های عمومی استان کرمان طی سال گذشته را چهار میلیون و 400 هزار نفر عنوان و تصریح کرد: این آمار نسبت به سال 91 شش درصد افزایش پیدا کرده است.

وی همچنین از افزایش پنج درصدی میزان امانت کتاب در استان کرمان خبر داد و افزود: طی سال گذشته دو میلیون و 670 هزار جلد کتاب به امانت گرفته شده است.