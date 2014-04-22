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۲ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۱:۵۴

نمایندگان مجلس مقرر کردند؛

ممنوعیت حضور افراد بازنشسته لیسانس در سازمان بازرسی کل کشور

ممنوعیت حضور افراد بازنشسته لیسانس در سازمان بازرسی کل کشور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالفت خود را با حضور افراد بازنشسته با حداقل مدرک کارشناسی در سازمان بازرسی کل کشور اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس و در ادامه بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با حضور افراد بازنشسته در این سازمان مخالفت کردند.

نمایندگان مجلس با 145 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع پیشنهاد عباس قائدرحمت نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی مبنی بر حذف تبصره ای از این طرح را که بر اساس آن سازمان بازرسی کل کشور می تواند راسا از افراد بازنشسته با حداقل مدارک کارشناسی و واجد صلاحیت در امور تخصصی استفاده کنند را تصویب کردند.

کد مطلب 2275946

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