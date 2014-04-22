اجرای 100 عنوان برنامه در آذربایجان غربی همزمان با هفته سلامت

جواد آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هفته سلامت امسال با شعار "یک عمر سلامت با خود مراقبتی" اجرا می شود که تغییر در سبک زندگی را می طلبد اظهارداشت: راه اندازی کارناوال سلامت در سطح شهر ارومیه، حضور در گلزار شهدا و تجدید میثاق با آرمانهای امام (ره) و شهیدان، عیادت از بیماران، پیاده روی، برپایی چادرهای سنجش سلامت، ویزیت رایگان در مراکز بهداشتی درمانی از جمله برنامه های اجرایی در هفته سلامت هستند.

وی اضافه کرد: راهپیمایی کودکان به مناسبت هفته سلامت، اجرای برنامه های آموزشی در مدارس و ادارات، اجرای طرح صبحانه سالم، نمایش های عروسکی هفته سلامت، دیدار با خانواده شهدای عرصه سلامت و برگزاری تورهای خبری از دیگر برنامه های دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در هفته سلامت به شمار می روند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی از بهره برداری 19 پروژه عمرانی در هفته سلامت در شهرهای مختلف استان خبر داد و افزود: این پروژه ها در 9 شهرستان استان شامل شوط، چایپاره، شاهیندژ، بوکان، ماکو، مهاباد، خوی، میاندوآب و ارومیه آماده افتتاح شده اند.

آقازاده ساختمان بی خطرساز، اکسیژن ساز، بی خطرساز زباله های عفونی، رختشوی خانه، واحد شیمی درمانی، واحد استراحت مادران، مهمانسرا، مهدکودک، پایگاه بهداشتی شهری، مجتمع آموزش عالی سلامت و مرکز پرتودرمانی ایرانیان را از جمله طرح های افتتاحی برشمرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه سلامتی مسئولیت پذیری همگانی را می طلبد اظهارداشت: امروزه الگوی ابتلا و مرگ و میر بیماریها تغییر یافته است و اگر زمانی بیماریهای واگیر موجب بروز مشکلات سلامتی انسانها می شد در حال حاضر این بیماریهای غیر واگیر هستند که سلامتی افراد را به خطر می اندازند

وی یاد آور شد:عامل اصلی ابتلا به بیماریهای غیر واگیر، شیوه و سبک زندگی است و برای پیشگیری از این بیماریها تغییر سبک زندگی بسیار مهم است اما برای این تغییر خود مراقبتی گام اول سلامت محسوب می شود.

هفته سلامت از یک تا هفتم اردیبهشت ماه همزمان با سراسر کشور در آذربایجان غربی با شعار یک عمر سلامت با خود مراقبتی برگزار می شود.