دولت انصراف ندادن مردم از یارانه را به گردن صدا و سیما انداخته است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی روح الله عباسپور نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی از روش دولت در کشف اختیاری یارانه بگیران انتقاد کرد.

وی گفت: دولت با روشی که در کاهش یارانه بگیران به کار گرفت برای تحقق هدف اصلی خود موفق نشد اما به دنبال این است که عدم موفقیت را به گردن صدا و سیما بیاندازد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: وزیر ارتباطات از صدا و سیما به دلیل همکاری در جهت اجرای سیاست های دولت تشکر کرد اما دولت که نتوانست مردم را برای انصراف از دریافت یارانه راضی کند تقصیر را به گردن صدا و سیما انداخت.

وی افزود: دولتی که قیمت حامل های انرژی را افزایش می دهد چه انتظاری دارد که مردم از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند.

وی در بخش دیگری از تذکر خود با اشاره به تحریم سه ماهه ایران پس از توافقنامه ژنو گفت: ایران به آنچه در توافقنامه ژنو قول داده بود عمل کرد اما جایی برای چانه زنی در خصوص توافقنامه نهایی باقی نگذاشت.

عباسپور اظهار داشت: برای اولین بار پس از توافق ژنو به سفیر ایران اجازه ورود به سازمان ملل را ندادند و نه تنها 100 میلیارد دلاری که قول داده بودند از سرمایه های ایران آزاد کنند را باز هم بلوکه نگاه داشتند بلکه 5 میلیارد دلار از سرمایه های بنیاد علوی را نیز مسدود کردند و اجازه صادرات قطعات هواپیما به ایران را هم ندادند.