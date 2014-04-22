به گزارش خبرنگار مهر سعید اوحدی در نشست خبری روز سه شنبه در خصوص عملکرد سال گذشته سازمان حج و زیارت گفت: در سال گذشته توانستیم عملکرد نسبتا موفقی داشته باشیم که البته تا رسیدن به سقف ایده آل فاصله زیادی وجود دارد اما در مجموع 90 درصد برنامه های ما براساس جدول زمانبندی پیش بینی شده محقق شد.

وی به فعالیت های انجام شده در بخش عمره مفرده اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار بعد از 35 سال توانستیم زائران را در ماه صفر به مدینه اعزام کنیم که این موضوع اتفاق خوبی بود و نسبت به عمره سال قبل اعزام زائران از افزایش 65 درصدی برخوردار شد به طوری که تا پایان عملیات عمره 830 هزار نفر به عربستان اعزام می شوند این در حالی است که در عمره سال قبل فقط 490 هزار زائر اعزام شدند.

وی تاکید کرد: در بحث عمره 15.6 درصد قیمت ها کاهش پیدا کرد و توانستیم 400 میلیارد تومان صرفه جویی انجام دهیم به طوری که به ازای هر زائر 420 هزار تومان هزینه ها کاهش یافت که البته 5 درصد این مبلغ به کاهش طول مدت اعزام زائران از 12 به 10 روز بود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون سه هزار و 800 کاروان به عربستان مشرف شدند گفت: روزانه 11 هزار ویزا از کنسولگری های تهران و مشهد برای زائران صادر می شود و تاکنون نیز هیچ مشکلی ایجاد نشده و توانستیم زائران 11 پرواز لغو شده را نیز اعزام کنیم.

زائران ایرانی فوت شده در حوادث تروریستی عراق شهید محسوب می شوند

وی در مورد اعزام زائران به عتبات عالیات نیز تاکید کرد: در 6 ماهه دوم سال 92 تعداد زائران اعزامی و عتبات عالیات نسبت به مدت مشابه سال قبل آن 65 درصد افزایش داشت و درخصوص حوادثی که طی این مدت برای زائران ایجاد شد نیز با کاهش روبرو بودیم به طوری که در نیمه دوم سال 92 یک شهید و 19 زخمی داشتیم در حالی که طی این مدت در سال قبل 7 شهید و 49 نفر زخمی شده بودند.

وی اظهار داشت: براساس هماهنگی های به عمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران زائری که در اثر حوادث تروریستی در عراق فوت شود شهید محسوب می شود و مسئولان حادثه نیز به عنوان جانباز از همان ابتدا تحت پوشش بنیاد شهید قرار گرفته و از خدمات آنها بهره مند می شود.

رئیس سازمان حج و زیارت از تشکیل کمیته ای از متخصصین سازمان برای درجه بندی هتل های کربلا نجف و کاظمین خبر داد و گفت: با توجه به فضای خدماتی در عراق تعدادی از کارشناسان برای بررسی کیفیت مراکز اقامتی عازم این کشور شدند و به زودی با درجه بندی هتل ها ارائه خدمات به زائران نیز مطلوب تر می شود.

تدوین بسته‌های متنوع سفر به عتبات

اوحدی با اشاره به اینکه به زودی بسته های متنوع سفر برای اعزام زائران به عتبات عالیات اعلام می شود به طوریکه علاوه بر اعزام های هفت روزه اعزام های سه و دو روزه نیز در دستور کار قرار می گیرند که امیدواریم این تنوع در فراخوان خرداد ماه نیز گنجانده شود.

وی از ثبت شرکت امید زائر در آخرین روزهای سال گذشته خبر داد و گفت: با همکاری بانک ملی، ملت، گردشگری و بخش خصوصی کنسروسیومی تشکیل به طوری که هر یک از این بانک های ملی و ملت 25 درصد سهام شرکت امید زائر و بانک گردشگری 20 درصد و همچنین حوزه توسعه اقتصادی عراق نیز 20 درصد سهام را برعهده دارند و در نهایت 10 درصد سهام نیز برای خود شرکت است.

وی تاکید کرد: هیچ محدودیتی برای جذب سرمایه گذاران و خیرین وجود ندارد به طوری که تا پایان اردیبهشت ماه کلنگ ساخت هتل شلمچه و زائر سرای چزابه به زمین زده می شود.

به گفته رئیس سازمان حج و زیارت تا پایان سال جاری عملیات احداث هتل مهران را نیز آغاز خواهیم کرد و با توجه به اینکه هیچ امکاناتی در مرزها نداریم هتل شلمچه با امکانات رفاهی و پذیرایی زیاد و همچنین 25 اتاق و بازارچه مرزی در نقطه صفر مرزی احداث می شود.

ورود روزانه 4 هزار زائر عراقی به کشور

اوحدی با تاکید بر اینکه در حال حاضر روزانه 1200 زائر عراقی از مرز شلمچه وارد ایران می شوند گفت: در ایام تابستان این تعداد تا چهار هزار نفر افزایش پیدا می کند و با توجه به مذاکراتی که برای ساماندهی در خصوص اعزام زائران عراقی انجام شده کارگروهی نیز در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل شده است و بر این اساس قرار است ساختاری تعریف کنیم تا زائران عراقی به صورت گروهی وارد ایران شوند.

وی گفت: دو زائر سرا در چزابه تا اربعین امسال به بهره برداری می رسند هزینه احداث یکی از زائرها توسط یک خیر خوزستانی تامین شده است و هتل مهران و شلمچه نیز حداکثر طی دو سال به بهره برداری خواهند رسید.

رئیس سازمان حج و زیارت تاکید کرد: مجموع شیعیان بخش خصوصی در کشورهای حاشیه خلیج فارس ساخت هتل شلمچه را بر عهده گرفته است. همچنین یک مجموعه بین راهی نیز به زودی در نزدیکی همدان برای زائران عتبات عالیات احداث می شود.

اوحدی به فعالیت های حوزه حج تمتع اشاره کرد و اظهار داشت: اعزام اولین گروه زائران 14 شهریور آغاز و 6 آبان ماه نیز عملیات حج تمتع به پایان می رسد.

آغاز اعزام زائران به حج تمتع 14 شهریورماه

به گفته وی در سال جاری هزینه اعزام به تمتع طی دو قسط از زائران دریافت می شود به طوری که تاکنون قسط اول در بهمن ماه از تمامی زائران دریافت شده و قسط دوم نیز از ششم اردیبهشت به مدت یک هفته از سوی زائران پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری کیفیت اقامتی 25 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت گفت: به دلیل عدم ارائه خدمات مناسب 20 هتل از گردونه خارج شدند و علیرغم افزایش قیمت ارز هیچ افزایشی در قیمت حج سال جاری نداشته و به دلیل مدیریت خوب در بحث مسکن، تغذیه و غیره توانستیم بیش از 14 میلیون دلار صرفه جویی ارزی داشته باشیم.

وی به تشکیل کارگروهی برای تبیین سیاست ها و اهداف اقتصاد مقاومتی در حج و بعثه مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: با تشکیل این کارگروه و براساس برنامه ریزی های انجام شده سفر های استانی برای بررسی ظرفیت های بخش خصوصی و همچنین مشکلات حج در تمامی استان های انجام می شود و هر ماه دو سفر را در دستور کار داریم.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: براساس جلسه ای که با معاونت راهبری رئیس جمهور در روزهای پایانی سال گذشته انجام شد ارتقای سطح تشکیلات سازمان حج و زیارت مصوب و به ما ابلاغ گردیده است به طوری که در هشت استان بزرگ ادارات کل و در سایر استان ها نیز ادارات مستقل تشکیل می شود این در حالی است که در گذشته تمامی مراکز دارای دفاتر سازمان حج بودند.

وی اظهار داشت: با صدور مجوز از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد سازمان حج و زیارت در سال جاری می تواند موسسه عالی علمی و کاربردی مستقلی برای خود داشته باشد که ظرفیت های جدید آموزشی ایجاد خواهد شد.

کاهش 50 درصدی اعزام به عتبات در ایام انتخابات عراق

اوحدی از تشکیل دو کارگروه در سازمان حج خبر داد و گفت: در حوزه امتیاز بندی کارگزاران کارگروهی تشکیل شده که پس از بررسی نحوه امتیاز دهی تا پایان هفته محدودیت های موجود برای کارگزاری ها رفع می شود و آنها بیشتر می توانند خدمات به زائران ارائه دهند و همچنین براساس مذاکره با بانک ملت این بانک اعلام آمادگی کرده که تسهیلات مناسبی را برای دفاتر و کارگزاری ها در نظر بگیرد.

وی درخصوص اعزام زائر در زمان انتخابات عراق به این کشور گفت: تاکنون هیچ محدودیتی از سوی این کشور به ما اعلام نشده اما با تشکیل کارگروهی قرار شده اعزام ها شیب ملایمی داشته باشد تا ظرفیت ها را تا 50 درصد از اواخر هفته جاری تا پایان انتخابات کاهش خواهیم داد و همچنین پروازها به بغداد کنسل و فقط به نجف انجام خواهد شد و در نهایت سفر به کاظمین نیز از بسته اعزام های این مدت حذف می شود.

وی در مورد افزایش ظرفیت دو هزار نفری اعزام به حج تمتع نیز گفت: براساس مذاکرات انجام شده و نگاه مثبت وزیر حج عربستان امیدواریم در آینده نزدیک این موضوع محقق شود.

اوحدی گفت: در حوزه نیروهای انسانی 25 درصد در حج 93 تعدیل انجام شد و همچنین در حوزه هیأت پزشکی نیز 10 تا 15 درصد براساس هماهنگی انجام شده تعدیل می شود.

وی در مورد اعزام های دریایی و عتبات عالیات نیز افزود: براساس مذاکرات انجام شده با شرکت والفجر تفاهم نامه ای تنظیم شده به طوری که تا 10 روز آینده قیمت قطعی انجام می شود و سعی می کنیم سفر دریایی به عتبات را در بسته های متنوع بگنجانیم.

70 درصد دفاتر زیارتی سهام دار شرکت شمسا

این مقام مسئول یا سازمان حج و زیارت اظهار داشت: در حال حاضر هزار و 830 آژانس زیارتی دارای بند پ زیر نظر سازمان حج فعالیت می کند که هزار و 420 آژانس سهامدار شرکت شمسا هستند و بیش از 70 درصد ظرفیت دفاتر خدمات زیارتی در سهام شمسا سهیم بوده و در تمامی امور آن دخالت می کند وبه دنبال این هستیم که اساسنامه شرکت را تغییر داده تا بتوانیم طی یک ماه آینده تمامی دفاتر سهامدار شمسا شوند.

وی درخصوص صدور کارگزاری جدید نیز گفت: مصوبه ای را در شورای عالی حج داشتیم به طوری که با توجه به تعداد سهمیه دفاتر به صدور مجوز ممنوع است اما شهرستان هایی که دفتر ندارند و همچنین آنهایی که دارای جمعیت زیادی شده اند می توانند نسبت به صدور مجوز جدید اقدام کنند.

وی در پایان درخصوص افزایش 30 درصدی صادرات اقلام مصرفی زائران حج در عربستان گفت: فراخوان انجام شده و تعداد اقلام ارسالی به 28 قلم جنس خواهد رسید این در حالی است که در گذشته این اقلام 22 مورد بوده است. در حال حاضر تمامی لبنیات زائران از ایران تهیه می شود و همچنین با برداشته شدن ممنوعیت صادرات قند و کره از این پس این اقلام نیز برای زائران ایرانی به عربستان صادر خواهد شد.