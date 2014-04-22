محمد رضا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر،افزود: علت تاخیر قطار پردیس شامگاه دوشنبه به علت نقص فنی موتور در 55 کیلومتری زنجان بود.



وی اظهار داشت: ساعت توقف این قطار در ایستگاه راه آهن زنجان 19 و 30 دقیقه بود که با تاخیر ساعت 21 و پنج دقیقه به مقصد رسید.



مدیر عامل راه آهن شمالغرب کشور گفت: مسافران این قطار با در دست داشتن لاشه بلیط به راه آهن زنجان مراجعه کرده و 50 درصد جریمه را دریافت کنند.

قربانی گفت: این ناوگان ریلی به آرامش و روان مردم توجه دارد و ارائه خدمات بهینه تر به مسافران را اولویت کاری خود قرار داده است.