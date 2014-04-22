یکصد شهید دوران دفاع مقدس هفته آینده تشییع می شوند/ دفن شهدا در دانشگاه ها و مراکز هسته ای و امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، طی اطلاعیه ای اعلام کرد: در آستانه شهادت امام هادی علیه اسلام از روز جمعه دوازدهم اردیبهشت ماه طی یک هفته، پیکرهای مطهر یکصد شهید دوران دفاع مقدس در 23 استان و 47 نقطه از شهرها، بخش ها و دانشگاه ها و مراکز آموزش نظامی و همچنین دو سایت مهم هسته ای کشور و یک اداره کل اطلاعات پس از تشییع به خاک سپاری خواهند شد.

این کمیته با ابراز امیدواری نسبت به حضور گسترده مردم شریف کشورمان در مراسم های مربوطه به استقبال و تشییع و تدفین شهداء، خواستار برپایی مراسم های ویژه عزاداری امام علی النقی الهادی علیه السلام در کنار ابدان طیبه شهداء شد.