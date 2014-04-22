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۲ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۴۵

یکصد شهید دوران دفاع مقدس هفته آینده تشییع می شوند/ دفن شهدا در دانشگاه ها و مراکز هسته ای و امنیتی

یکصد شهید دوران دفاع مقدس هفته آینده تشییع می شوند/ دفن شهدا در دانشگاه ها و مراکز هسته ای و امنیتی

پیکرهای مطهر یکصد شهید دوران دفاع مقدس روز جمعه 12 اردیبهشت در 23 استان تشییع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، طی اطلاعیه ای اعلام کرد: در آستانه شهادت امام هادی علیه اسلام از روز جمعه دوازدهم اردیبهشت ماه طی یک هفته، پیکرهای مطهر یکصد شهید دوران دفاع مقدس در 23 استان و 47 نقطه از شهرها، بخش ها و دانشگاه ها و مراکز آموزش نظامی و همچنین دو سایت مهم هسته ای کشور و یک اداره کل اطلاعات پس از تشییع به خاک سپاری خواهند شد.

این کمیته با ابراز امیدواری نسبت به حضور گسترده مردم شریف کشورمان در مراسم های مربوطه به استقبال و تشییع و تدفین شهداء، خواستار برپایی مراسم های ویژه عزاداری امام علی النقی الهادی علیه السلام در کنار ابدان طیبه شهداء شد.

 

کد مطلب 2276002

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