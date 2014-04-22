سیدرضا نیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز کار مجمع خیرین سلامت طی سالهای گذشته، اظهار داشت: مجمع خیرین سلامت کشور در سال 88 به عنوان یک سازمان مردم نهاد با هدف فراهم آمدن امکان شناسایی و ساماندهی خیرین فعال در امر سلامت کشور و برنامه ریزی برای بهره گیری صحیح از کمک ها و مشارکت های مردمی و هدایت این کمک ها به اولویت های ملی در حوزه سلامت فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: طی سالهای گذشته پروژهای مختلفی در حوزه ها سلامت و بهداشت توسط این مجمع در مناطق مختلف کشور انجام شده است.

وی ادامه داد: پروژه های 50 میلیونی تا350 میلیارد تومانی در حوزه بهداشت و سلامت و درمان توسط مجمع خیریه سلامت در سطح کشور اجرا شده است.

هدف گذاری ما برای احداث پروژه های سلامت مناطق کمتر توسعه یافته است

دبیر کل مجمع خیرین سلامت کشور تاکید کرد: هدف گذاری ما برای احداث پروژه های سلامت مناطق کمتر توسعه یافته ومحروم کشور است و برنامه های ویژه برای توسعه در بخش بهداشت، درمان و سلامت این مناطق داریم.

وی بر ضرورت ساماندهی خیرین در حوزه سلامت اشاره کرد و ادامه داد: ساماندهی خیران سلامت و بهره گیری از توانمندیهای آنان می تواند نقش مهمی توسعه زیر ساختها در حوزه سلامت داشته باشد.

نیری ادامه داد: هم اکنون این مجمع در مناطق مختلف کشور دارای شعبات است و فعالیتهای سلامت و بهداشت توسط این شعبات پیگیری و انجام می شود.