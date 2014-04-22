«لکه» در دانشگاه صداوسیما روی پرده رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در طی روند اکران فیلم «لکه» در دانشگاه‌های تهران شنیده شد یکی از مسئولان طی تماسی از ریاست دانشگاه درخواست کرده تا به علت مضمون سیاسی فیلم «لکه» جلوی اکران این فیلم را بگیرند. بنابراین در اسفندماه سال گذشته جلوی نمایش این فیلم در دانشگاه‌های تهران گرفته شد.

مراسم اکران فیلم داستانی «لکه» با حضور محمدباقر مفیدی‌کیا کارگردان و محمدرضا شفاه تهیه کننده این اثر، که هر دو از فارغ التحصیلان دانشگاه صداوسیما هستند، روز گذشته اول اردیبهشت در تالار آمفی تئاتر دانشگاه صدا و سیما برگزار شد.

پس از اکران فیلم، نشست نقد و بررسی این اثر با اجرای محمدصادق باطنی، برگزیده جشنواره مردمی عمار انجام شد و عوامل در مورد فیلم و حواشی ساخت و اکران آن به گفتگو پرداختند.

همچنین مفیدی کیا و شفاه از تجربیات خود در زمینه فیلمسازی برای حاضرین در جلسه که اغلب از دانشجویان رشته کارگردانی بودند صحبت کردند.

در پایان این برنامه که با همت بسیج دانشجویی، برگزار شده بود هدیه‌ای از طرف دانشجویان این دانشگاه به عوامل این اثر تقدیم شد.

فیلم داستانی «لکه» که از زاویه‌ای متفاوت به فتنه 88 می‌پردازد، در چهارمین جشنواره مردمی فیلم عمار موفق به دریافت فانوس زرین این جشنواره شد.

فریبا کوثری، فرخ نعمتی و علی سلیمانی از بازیگران این فیلم داستانی نیمه بلند هستند.

پیش از این و در پی اکران‌های جنبی و دانشگاهی برخی از فیلم‌های جشنواره عمار توسط دانشجویان دانشگاه‌های تهران، از اکران فیلم داستانی «لکه» جلوگیری شده بود.