تغییر محل مذاکرات آتی ایران و 1+5 از نیویورک بخاطر صادر نشدن ویزای ابوطالبی

محمد صالح جوکار عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عدم صدور ویزا به حمید ابوطالبی برای ورود به نیویورک توسط دولت امریکا گفت: علاوه بر محکومیت و صدور بیانیه علیه امریکا در عدم صدور ویزا به نماینده انتخابی ایران در سازمان ملل ما نیز می‌توانیم یکسری اقدامات مشابه انجام دهیم که امریکایی‌ها احساس نکنند هر تصمیم آنها لازم الاجراست و باید قهر و خشم ملت ایران نسبت به مسئله را نشان دهیم.

وی ادامه داد: ما می‌توانیم به گروه 1+5 پیشنهاد بدهیم با توجه به اقدام آمریکا انجام مذاکرات کارشناسی هسته‌ای را در نیویورک به صلاح نمی‌دانیم و این مذاکرات در کشور دیگری باشد که این حداقل خواسته ما در انزجار و محکومیت اقدام امریکا می‌تواند باشد.

گفتنی است دور بعدی مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 قرار است در حاشیه نشست بازنگری در ان پی تی در ماه جاری در نیویورک برگزار شود.