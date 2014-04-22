سپاه پاسداران با شجاعت از آرمانها دفاع می کند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز تشکیل سپاه پاسداران و عقدیتی سیاسی سپاه سردار سالار آبنوش ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان با تشریح خدمات و دستاوردهای سپاه اظهارداشت: در شرایطی که دشمنان خود را به سلاحهای رسانه ای و ابزار جنگ نرم آراسته اند و با آن به باورهای ملتها آسیب می زنند همه باید هوشیار باشیم ورسانه های داخلی کمک کنند.

وی افزود: امام راحل با دوراندیشی نهاد سپاه را پایه گذاری کرد و صیانت از ارزشهای اسلامی توسط این نهاد مردمی همچنان با صلابت در عرصه های مختلف انجام می شود.

آبنوش بیان کرد: انقلاب ما قابل مقایسه با هیچ کشوری نیست و به عنوان تبلور اسلام ناب محمدی با اتکاء به ائمه معصومین از حمایت معنوی برخوردار است و به لطف الهی همچنان پایدار و با صلابت به مسیر خود ادامه می دهد.

فرمانده سپاه صاحب الامر استان قزوین یادآورشد: اینکه سپاه از نگاه مقام معظم رهبری توانسته نمره قابل قبولی بگیرد دلیل بر آن است که همواره حامی انقلاب بوده و مصالح کشور و نظام را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و در مسیر ارزشهای اسلامی گام برمی دارد.

سپاه مطیع رهبری است

وی افزود: سپاه مطیع رهبری است و امسال نیز تلاش می کند برای تحقق منویات رهبری در حوزه عزم ملی و اقتصاد و فرهنگ و مدیریت جهادی نقش خود را عمل کند.

آبنوش یادآورشد: نامگذاری هر سال با محور مورد نظر رهبری بیانگر اهمیت آن موضوع است و اگر در سالهای گذشته به رهنمودهای معظم له توجه می شد امروز در اقتصاد و فرهنگ هم مانند حوزه های دیگر قوی و سرآمد بودیم.

این مسئول تصریح کرد: اگر امروز در عرصه علمی، فنآوری و هسته ای، نانو و پرتاب ماهواره دارای قدرت بالایی هستیم مرهون هدایت و ترسیم راه توسط مقام معظم رهبری است که با گردآوردن نخبگان و اندیشمندان این موفقیتها را موجب شدند که باید آن را ارج نهیم و بدانیم اگر محور برنامه های امسال را هم اجرایی کنیم به دستاوردهای خوبی دست می یابیم.

فرمانده سپاه صاحب الامر استان قزوین اظهارداشت: جهانی که مرگ یک کبوتر را به بهانه حقوق بشر بزرگنمایی می کند تا عواطف خود را نشان دهد در مقابل کشتار مسلمانان میانمار سکوت می کند و در برابر قاتلی که جان انسانها را گرفته و کشور را ناامن کرده و باید قصاص شود موضع می گیرد که این وضعیت نشان می دهد دفاع از حقوق بشر هیچ معنایی ندارد و دستاویز مطامع سیاسی است.

هیچ کشوری جرات و جسارت تجاوز به جمهوری اسلامی را ندارد

وی افزود: در این شرایط که همه ابزارهای رسانه ای و نظامی در اختیار دشمنان است به لطف الهی و اقتدار ایران اسلامی هیچ کشوری جرات و جسارت تجاوز به جمهوری اسلامی را ندارد که مرهون نیروهای مسلح و سپاه و بسیج است.

سردارآبنوش گفت: به لطف الهی شاهد ترویج اندیشه های اسلامی و الگوبرداری از موفقیتهای نظام اسلامی مانند سپاه در کشورهای دیگر هستیم و شکل گیری نهادهایی مانند سپاه در دیگر نقاط جهان بیانگر ارائه الگویی موفق از سوی ایران اسلامی است.

این مسئول تصریح کرد: سپاه فدایی ولایت و رهبری است و همه کسانی که در مسیر انقلاب، ارزشها و ولایت گام برمی دارند بسیجی و سپاهی محسوب می شوند و رسالت سنگینی دارند.

وی اضافه کرد: اگر سپاه الگوی سایر کشورها شده ریشه در دین و احکام اسلامی دارد و خدا حامی آن است و با استعانت از لطف حق در عمل به رسالت خود محکم و استوار است.

رسانه ها در مسیر انقلاب حرکت کنند

آبنوش با اشاره به نقش رسانه ها در مقابله با جنگ نرم دشمن تصریح کرد: رسانه های متعهد عقبه یک جریان ارزشی هستند و باید برای بیان واقعیتها به گونه ای عمل کنند که دشمن سوء استفاده نکند.

وی بیان کرد: رسانه ها برای ساماندهی در جنگ نرم دشمن نقش مهمی دارند تا توطئه ها خنثی شود لذا امیدواریم با هوشیاری و حفظ وحدت رسانه ها به گونه ای حرکت کنند تا خوراکی برای دشمن تهیه نشود و انقلاب آسیب نبیند.