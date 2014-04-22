محمود پورباقر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: 237 نفر در سال 92 موفق به کسب امتیاز نمره شفاهی و کتبی بالای 70 حفظ قرآن کریم شدند و گواهینامه پایان دوره آموزشی حفظ برای آنان صادر می‌شود.

وی اظهار داشت: 550 نفر در این آزمون بزرگ شرکت کردند که به تفکیک در رشته حفظ جزء 30 قرآن تعداد 101 نفر، حفظ جزء30 و 1 تعداد 49 نفر، حفظ جزء 30، 1 و 2 تعداد 33 نفر، حفظ پنج جزء تعداد 25 نفر، حفظ 10 جزء دو نفر و حفظ 20 جزء یک نفر و در حفظ 150 آیه موضوعی تعداد 22 نفر موفق به کسب امتیاز مورد نیاز شدند که ان‌شاءالله در سال‌های آینده رشد بیشتری داشته و محفوظات قرآن‌آموزان افزایش یابد.

مسئول امور فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد اضافه کرد: برای دومین سال متوالی است که طرح ملی حفظ قرآن در شهرستان زیرنظر 18 مربی خانم در بقاع متبرکه و یا به نیابت از 10 بقعه شاخص شهرستان شامل بقعه امامزاده سیدمحمد عابد(ع) کاخک، یحیی‌ ابن جعفر(ع) مشهور به کمر زیارت، امامزاده احمد ابن موسی‌الکاظم(ع) بیمرغ، امامزاده احمد جوانمرد(ع) دیسفان، امامزاده محمود(ع) خانیک، امامزاده یحیی(ع) محیی‌آباد، قدمگاه حضرت علی(ع) دارالشفاء دلویی، آرامگاه آقاسیدابراهیم خیابان سعدی، آرامگاه علامه بهلول گنابادی و آرامگاه عبدالله جعفرآباد بیدخت می‌شود، در حال اجرا است که از این تعداد 237 نفر فقط 17 نفر مرد و بقیه را شامل خانم‌ها می‌شود که یعنی از این تعداد تنها هشت درصد مرد هستند.

وی بیان کرد: انتظار می‌رود که مربیان زحمتکش و پرتلاش و قرآن‌آموزان حفظ قرآن مورد توجه بیشتری قرار گیرند و از سوی دست‌اندرکاران اوقاف استان مورد تشویق قرار گیرند تا سبب دلگرمی آنان شود.

کلاس‌های طرح تربیت حافظان قرآن هم‌اکنون در سال جاری درحال برگزاری است که سومین سال متوالی آن را طی می‌کند و در بعضی از نقاط شهرستان متقاضیان رو به افزایش هستند.