حضرت زهرا پیوند دهنده نبوت و امامت است

حجت الاسلام حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۷۵ مبلغ مذهبی در شبکه تبلیغ اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند دارای پرونده هستند و در ایام گرامیداشت سالروز میلاد حضرت زهرا(س) و سایر مناسبت های ملی و مذهبی با هدف آشنایی نسل جوان و پاسخ به شبهات عقیدتی در خصوص زندگی ائمه با این اداره همکاری می ‌کنند.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند افزود: هفته گرامیداشت مقام زن فرصت خوبی برای تبیین نقش ارزنده بانوان در تحقق یک جامعه متعالی است و باید از تمامی ظرفیت ها برای رشد و تعالی جامعه استفاده کرد.

وی از حضور ۱۵ روحانی طرح هجرت، هشت روحانی مستقر و ۵۲ مبلغ بومی در سطح شهرستان در مناسبت های تبلیغی خبرداد و بیان داشت: این آمار تا ۲۵۰ مبلغ افزایش پیدا می ‌کند.

حجت الاسلام گروسی اضافه کرد: در شهرستان نهاوند ۷۵مبلغ مذهبی درباره سیره تربیتی و سبک زندگی حضرت زهرا (س) در مساجد و هیئت های مذهبی سخنرانی کرده اند.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند عنوان داشت: برنامه های فرهنگی و مذهبی در گرامیداشت مقام زن در شهرستان نهاوند شامل برپایی نمایشگاه حجاب و عفاف، گفتمان های سبک زندگی فاطمی در مساجد، تجلیل از بانوان فرهیخته و انجام سخنرانی ائمه جماعات و روحانیون شبکه تبلیغ در جمع آحاد مردم در مساجد است.

وی در ادامه گفت: اقامه نماز، تفسیر قرآن، مسائل اعتقادی، اجتماعی و سیاسی و پاسخ به شبهات دینی و ذکر معارف فرهنگ ناب اسلامی از مهمترین وظایف روحانیان اعزامی به مناطق مختلف این شهرستان است.

حجت الاسلام گروسی ابراز داشت: موضوع فاطمه شناسی وسیره عملی و تربیتی این بزرگ بانوی اسلام باید در جامعه مورد توجه قرار گیرد چراکه بهترین الگو برای زنان به لحاظ اخلاق اجتماعی، عبادی، پاکدامنی، عفاف و حجاب حضرت فاطمه (س) است.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان نهاند اذعان داشت: حضرت زهرا(س) پیوند دهنده نبوت و امامت در تاریخ اسلام است چراکه ایشان از طرفی فرزند پیامبر گرامی اسلام(ص) و از طرفی نیز همسر امام علی (ع) بودند و از همین رو نیز مادر ولایت در جامعه اسلامی لقب گرفته اند.

وی گفت: هفته گرامیداشت مقام زن فرصت خوبی برای تبیین نقش ارزنده بانوان در تحقق یک جامعه متعالی است و باید از تمامی ظرفیت ها برای رشد و تعالی جامعه استفاده کرد و حضور پر شور در مراسم سوگواری آن بانوی بزرگوار نشان از ولایت مداری مردم است.