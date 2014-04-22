به گزارش خبرنگار مهر، فرانک پیشگر در مراسم روز زمین پاک که با حضور شهروندان و دانشآموزان رشت در پارک ملت این شهر برگزار شد، با گرامیداشت هفته زن و تقارن آن با هفته زمین پاک افزود: بر اساس سیاستهای شورای اسلامی شهر در سال گذشته در راستای بهسازی منطقه جنگلی سراوان طی روزهای پایانی سال 92 قراردادی با دانشگاه گیلان درباره مدیریت شیرابه این منطقه منعقد شد.
وی اظهار داشت: با وجود این قرارداد انتظار میرود بعد از انجام مطالعات مورد نظر عملیات اجرایی مدیریت شیرابه حاصل از زباله از اواسط سال جاری آغاز شود.
پیشگر با بیان اینکه بعد از پایان عملیات اجرای این طرح دیگر هیچ شیرابه ای از این منطقه وارد رودخانهها نمیشود، ادامه داد: علاوه بر این آبهای زیرزمینی و خاک منطقه جنگلی سراوان از آلودگی ناشی از دفن غیربهداشتی زباله در امان خواهد ماند.
معاون پژوهشی شورای اسلامی شهر رشت با تأکید بر اینکه متأسفانه امروز مناطق شهری جهان حجم زیادی از جمعیت، ترافیک، زباله و آلودگی هوا را دربرگرفته که مانع از سبز ماندن آنها میشود، گفت: آمارها نشان میدهد که 75 در صد انرژی جهان در شهرها استفاده میشود این در حالیست که شهرها تنها دو درصد از مساحت کره زمین را اشغال کردهاند.
وی افزود: همچنین شهرهای جهان سه چهارم منابع طبیعی کره زمین را مصرف می کنند و منجر به متصاعد شدن 80 در صد گازهای گلخانه ای میشوند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی شهر رشت اظهار داشت: شهرهای بزرگ به عنوان بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژی با تولید آلودگی موجب عدم تعادل اکولوژیک منطقه اطراف خود شده و محدوده تأثیرات مخرب زیست محیطی را روزبهروز گسترش می دهند.
وی ادامه داد: کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی شهر رشت امسال در بررسی بودجه سازمان پسماند شهرداری ردیف بودجه ای را که مختص تفکیک از مبدا زباله و فرهنگ سازی در راستای گسترش آن بوده، افزایش داده است.
معاون پژوهشی شورای اسلامی شهر رشت بودجه پیشنهادی سازمان پسماند در سال جاری را 550 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: با بررسیهای انجام شده از سوی شورای اسلامی این مبلغ به دو میلیارد و 700 میلیون ریال افزایش یافته است.
وی افزود: شورای اسلامی شهر رشت در راستای فرهنگ سازی و آموزش تفکیک از مبدأ زباله به همراه ایجاد غرفههای برای تحویل مواد بازیافتی در سطح برخی از محلات بودجه مورد نظر را در سال جاری افزایش داده است.
پیشگر اظهار داشت: برای کسب نتیجه مورد انتظار همکاری و همیاری جامعه مدنی و سازمانهای مردم نهاد فعال که دلسوز محیط زیست هستند، امری ضروری است.
وی با بیان اینکه سازمانهای مردم نهاد غیردولتی اقدامهای ارزشمندی برای ترویج اخلاق زیست محیطی شهروندان برمیدارند، یادآور شد: تعامل و همفکری با این گونه سازمانهای مردم نهاد در اولویت برنامههای شورای اسلامی شهر رشت قرار دارد.
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