درسگفتار زیباشناسی سینما برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت معاونت آموزشی و پژوهشی خانه هنرمندان ایران، درسگفتار زیباشناسی سینما با تدریس مازیار اسلامی، از 15 اردیبهشت ماه، دوشنبه ها از ساعت 18 تا 20 در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.



در این دوره جنبه های گوناگون زیباشناسی سینما در حوزه های بصری، شنیداری و روایتی با ارجاع به فیلمها و صحنه های مختلف بررسی خواهند شد.

در ضمن تمایز بنیادین زیباشناسی فیلم در مقام هنر هفتم با مابقی فرم ها و رسانه ها مورد بحث قرار خواهد گرفت تا تصویری کمابیش روشن از زیباشناسی سینما و جنبه های هستی شناسی و فلسفی آن ارائه شود.



علاقه مندان برای پيش ثبت نام می توانند از ساعت 14:00 تا 20:00 با شماره 88310463 تماس حاصل کنند.



متقاضیان شرکت در این کلاسها تا دوشنبه 8 اردیبهشت ماه فرصت دارند تا در این کلاس ثبت نام کنند.