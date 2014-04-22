به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دامادی خاطر نشان کرد: مجموعه هلال‌احمر از نیروهای زحمتکش و خدمت گزار تشکیل شده است که در ایام نوروز با تلاش شبانه روزی ، شرایط ایده آلی را برای هموطنانمان فراهم ساختند.

وی تاکید کرد: عملکرد موفقیت آمیز هلال احمر در حوزه‌های امدادی و خدمت رسانی همیشه توام با تقدیر و تشکر مسئولان نظام و رهبرمعظم انقلاب اسلامی بوده است که این خود یک نشان افتخار برای این نهاد مردمی محسوب می‌شود.

عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر تصریح کرد: من در ایام نوروز برای بازدید به مناطق عملیاتی وشهرهای شادگان و شلمچه رفتم و به واقع از نزدیک شاهد خدمت رسانی نیروهای جمعیت به مردم بودم.

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که حضور نیروهای این نهاد مردمی در مناطق دورافتاده کشور، که از نظر اقتصادی در شرایط خوبی قرار ندارند باعث دلگرمی و تسلی خاطر اهالی آن مناطق می‌شود.