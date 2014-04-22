شهرک صنعتی اشتهارد بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور/ توسعه شهرک قدمی برای ارتقای توان صنعتی البرز

به گزارش خبرنگار مهر، میثم نیک نژاد مدیر شهرک صنعتی اشتهارد در نشست خبری که ظهر سه شنبه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: اجرای طرح‌های توسعه‌ای شهرک اشتهارد یکی از اولویت های ما در سال جدید است تا در آینده ای نزدیک بتوانیم با توسعه این شهرک قدمی مهم در جهت ارتقای توان صنعتی استان البرز برداریم.



نیک نژاد در ادامه تاکید کرد: با اجرای طرح توسعه ای شهرک صنعتی اشتهارد، واحدهای صنعتی افزایش خواهد یافت و احداث واحدهای جدید نیز در دستور کار قرار دارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: احداث واحدهای جدید در محوطه 200 هکتاری شهرک صنعتی آغاز شده است و با برنامه‌ریزی‌های کارشناسی توسعه و احداث این واحدها در دستور کار است.

1500 هکتار به مساحت شهرک اضافه می شود

وی تصریح کرد: برای احداث واحدهای صنعتی تقاضاهای بسیاری وجود دارد که در صدد تأمین خواسته‌های متقاضیان هستیم.

نیک‌نژاد اضافه کرد: شهرک صنعتی اشتهارد بزرگترین بنگاه تولیدی و اقتصادی کشور است که با اتمام این پروژه مساحت شهرک به 1500 هکتار افزایش خواهد یافت.

وی یادآور شد: اعتباری بالغ بر 35 میلیارد ریال برای اجرایی شدن این طرح در نظر گرفته شده است.

مدیر شهرک صنعتی اشتهارد با اشاره به تکمیل پروژه انتقال آب‌های سطحی شهرک صنعتی اشتهارد اظهار داشت: با توجه به جمع شدن آب‌های سطحی در زمان بارش‌های فصلی و تبدیل شدن آن به یک معضل عمومی برای صاحبان صنایع لذا با اجرای طرحی این آب‌ها به حوضچه‌ای وصل شده است.

نیک‌نژاد افزود: پروژه انتقال آب های سطحی با شتاب بیشتری با هدف دفع آب‌های سطحی به پیش خواهد رفت.

وی در پایان گفت: تا قبل از شروع فصل بارش و با اعتباری بالغ بر 27 میلیارد ریال این پروژه به بهره برداری می رسد.