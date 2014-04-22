1200 تن کالا روزانه در مرز "پرویزخان" قصرشیرین جابجا می شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیشتر موانع و مشکلات فراروی صادرات استان کرمانشاه ساختاری و کشوری است و عمدتا خارج از اختیارات استانی است، که عدم تبادلات بانکی با کشور عراق مشکل عمده است.

کیوان کاشفی گفت: از سالها قبل تا به امروز تبادلات بانکی بین دو کشور نبوده و بیشتر تبادلات ارزی ما با کشور همسایه از طریق صرافی ها صورت گرفته که عمدتا توسط بخش خصوصی اداره می شود که از طریق استانداری مکاتباتی با بانک مرکزی صورت گرفته که در صورت دستور کتبی و قطعی در اسرع وقت اقدام می شود.

وی افزود: در صورت استقرار برخی صرافی های مرتبط با بانک های عامل، خود به خود برخی مشکلات در این زمینه از پیش رو برداشته شده و روند تحقق تبادلات 10 میلیارد دلاری با کشور همسایه تسهیل شده و با سرعت بیشتری انجام می شود.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به پیشرفت خوب توسعه صادرات در بخش نرم افزاری و سرعت بالای تخلیه و بارگیری در مرز پرویزخان، گفت: در گذشته با وجود مشکلات نرم افزاری تخلیه و بارگیری با تاخیر سه روزه همراه بوده اما امروزه با توسعه بخش نرم افزاری روزانه بیش از 1200 تن کالا در مرز پرویز خان با سرعت نسبتا خوبی تخلیه و بار گیری می شود.

کاشفی در ادامه یادآور شد: هم اکنون وجود برخی مشکلات نظیر توسعه عمرانی مرزها به صورت همزمان و در کنار صادرات و ترانزیت کالاها صورت می گیرد که این روند سبب کند شدن تکمیل پروژه های عمرانی مرزی شده و برخی اختلالات را به وجود آورده که با اتمام پروژه سالن مسافربری و تجاری، مرزهای استان نظم خاصی یافته و برخی از این موانع موجود، حذف خواهند شد.

وی در پایان تاکید کرد: امسال توجه ویژه اتاق بازرگانی استان به بخش صادرات است و در صورت استارت و ورود منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین افق های اقتصادی استان روشن تر خواهد شد.