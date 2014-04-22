انفجار واحد مسکونی در خرم آباد یک مجروح بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال وقوع انفجار در یک واحد مسکونی در منطقه کوی ارتش خرم آباد یک مرد مجروح شد. این حادثه در ساعت 10 و 40 دقیقه امروز سه شنبه به آتش نشانی خرم آباد گزارش شد.

به دنبال گزارش حادثه تیم های اطفای حریق و امداد و نجات سازمان آتش نشانی شهرداری خرم آباد به محل حادثه اعزام شدند.

علاوه بر تیم های آتش نشانی، تیم های اورژانس و پلیس نیز در محل حادثه حاضر شدند که مرد مجروح توسط تیم های اورژانس به مراکز درمانی انتقاد داده شد.

همچنین در جریان این حادثه یک پسر نوجوان نیز به دلیل گازگرفتگی با مشکل تنفسی مواجه شد که با کمک نیروهای امداد و نجات آتش نشانی از داخل ساختمان بیرون کشیده شد و پس از انتقال به بیمارستان به صورت سرپایی مداوا شد.

مطابق پیگیری های خبرنگار مهر علت وقوع انفجار رخ داده در این واحد مسکونی همچنان در حال بررسی است.