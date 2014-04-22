حمل بيش از پنج ميليون تن كالا از مبادي استان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عامريون ظهر سه شنبه در گرگان دراين خصوص گفت: به استناد آمار و اطلاعات دريافتي از سامانه هوشمند مديريت كنترل بارنامه ميزان 5 ميليون و 280 هزار و 949 تن بار طي 470 هزار و 153 سرويس از مبادي استان به ساير مقاصد درون و برون استاني حمل شده اند كه اين تناژ نسبت به مدت مشابه در سال 91 رشد 11 درصدي را داشته است.

عامريون افزود: در اين جابجايي بيش از 8000 دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومي با تلاش بيش از 13 هزار راننده حرفه اي فعاليت داشته اند كه متوسط عمر اين ناوگان حدود 15 سال اعلام مي گردد .

وي بیان کرد: عمده كالاهاي حمل شده از استان به غير از گندم، جو،كلزا و ساير محصولات كشاروزي ميتوان به آجر، آرد، زغال سنگ، نئوپان، كنجاله و فرآورده هاي نفتي نيز اشاره كرد.

وی اظهار کرد: سال 92 و به كمك ناوگان حمل و نقل عمومي بار استان ميزان 1 ميليون و 17 هزار و 757 تن سيمان از كارخانه سيمان گاليكش به ساير مقاصد استان و كشور حمل شده كه اين جابجايي توسط 48 هزار و 917 سرويس صورت گرفته است.