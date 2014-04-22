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۲ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۴:۴۳

عامریون خبر داد؛

حمل بيش از پنج ميليون تن كالا از مبادي استان گلستان

حمل بيش از پنج ميليون تن كالا از مبادي استان گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: رئيس اداره حمل و نقل كالاي اداره كل حمل و نقل گلستان گفت: 5 ميليون و 280 هزار و 949 تن كالا توسط 470 هزار و 153 سرويس درون و برون استاني در 12 ماهه سال 1392 از مبادي شهرستان هاي استان گلستان حمل و نقل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عامريون ظهر سه شنبه در گرگان دراين خصوص گفت: به استناد آمار و اطلاعات دريافتي از سامانه هوشمند مديريت كنترل بارنامه ميزان 5  ميليون و 280  هزار و 949  تن بار طي 470 هزار و 153  سرويس از مبادي استان به ساير مقاصد درون و برون استاني حمل شده اند كه اين تناژ نسبت به مدت مشابه در سال 91 رشد 11  درصدي را داشته است.

عامريون افزود: در اين جابجايي بيش از 8000  دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومي با تلاش بيش از 13  هزار راننده حرفه اي فعاليت داشته اند كه متوسط عمر اين ناوگان حدود 15 سال اعلام مي گردد .

وي بیان کرد: عمده كالاهاي حمل شده از استان به غير از گندم، جو،كلزا و ساير محصولات كشاروزي ميتوان به آجر، آرد، زغال سنگ، نئوپان، كنجاله و فرآورده هاي نفتي نيز اشاره كرد.

وی اظهار کرد: سال 92 و به كمك ناوگان حمل و نقل عمومي بار استان ميزان 1 ميليون و 17 هزار و 757  تن سيمان از كارخانه سيمان گاليكش به ساير مقاصد استان و كشور حمل شده كه اين جابجايي توسط 48 هزار و 917 سرويس صورت گرفته است.

کد مطلب 2276104

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