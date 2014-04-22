تجهیز محدوده زوج و فرد به دوربین تا پایان سال/ حذف بی آر تی امام علی(ع) نیازمند تایید شورای عالی ترافیک

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدتیمور حسینی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برنامه ریزی جدی برای عابران و موتورسیکلت سواران در دستور کار قرار دارد و سعی می کنیم سیستم های کنترلی هوشمند و ای تی اس را گسترش دهیم. بر اساس اطلاعاتی که از تقاطع ها، معابر و میادینی که به سیستم های الکترونیکی مجهز شده اند بسیاری از مردم انضباط اجتماعی را رعایت می کنند که نمونه بارز آن تونل های شهری و بزرگراه طبقاتی صدر است.

وی بر توسعه حمل و نقل عمومی، مترو و خطوط بی آر تی تاکید کرد و گفت: سعی می کنیم امسال با گسترش سیستمهای الکترونیکی، استفاده از نیروهای انسانی پلیس را کاهش دهیم به سمت پلیس حرفه ای و هوشمند پیش برویم.

رئیس پلیس راهور تهران افزایش ارتقای انضباط ترافیکی و کاهش سوانح و تلفات رانندگی را دو هدف عمده پلیس راهور تهران اعلام کرد و گفت: قصد داریم بر اساس هدفگذاری های انجام شده کشته های تصادفات رانندگی را در پایتخت 20 درصد کاهش دهیم.

وی در مورد مشکلات بی آر تی امام علی(ع) و انتقاد یکی از اعضای شورای شهر گفت: برای ایجاد یا حذف هرگونه امکانات و زیرساخت های ترافیکی باید تاییدیه شورای عالی ترافیک گرفته شود و کسی نمی تواند در تهران به صورت فردی تصمیم گیری کند. احداث بی آر تی امام علی(ع) بر اساس کارشناسی و تایید شورای عالی ترافیک بود و جمع آوری این مسیر نیازمند تصویب دوباره شورای عالی ترافیک است.

حسینی وقوع تصادفات را محصول یک تخلف دانست و گفت: باید حقوق مردم از سوی پلیس رعایت شود. مسئله ترافیک از مثلث مهندسی ترافیک، آموزش و اجرای مقررات به وجود می آید که پلیس تنها بخش اجرای مقررات را بر عهده دارد.

وی در مورد نقص های ترافیکی معابر شهر تهران گفت: روزانه نواقص ترافیکی را به بخشهای دیگر اعلام می کنیم، اگرچه ایرادات هندسی معابر در بروز حوادث موثر است اما در صورت رعایت سرعت مجاز از سوی رانندگان در همین معابر حادثه ایجاد نمی شود.

حسینی در پایان گفت: محدوده زوج و فرد تا پایان سال به دوربین های کنترلی مجهز می شوند.