دستگیری صیاد پرندگان وحشی در گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب دارپرنیان صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمسار اظهار داشت: فردی که به طور غیرمجاز و به وسیله موتور به صید و شکار بلدرچین وحشی اقدام می کرد با اطلاع رسانی به موقع همیاران، توسط یگان حفاظت این اداره دستگیر شد.

وی ضمن تشکر از این همیار محیط زیست گفت: از فرد دستگیر شده تعداد یک رشته تور صید پرندگان، یک قطعه بلدرچین زنده کشف و ضبط و متهم باستناد ماده 11 قانون شکار و صید به دلیل شکار و صید در فصول ممنوع سال جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمسار در خاتمه با بیان اینکه پرنده یاد شده در زیستگاه خود رهاسازی شد تصریح کرد: با عنایت به اینکه اواسط فصل بهار زمان زاد و ولد انواع جانوران وحشی است لذا شکار و صید حیات وحش ضمن غیرقانونی بودن یک عمل غیرانسانی و غیر اخلاقی محسوب می شود.