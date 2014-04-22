ظرفیت جابجایی مترو در محدوده شهری 3 برابر خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در این مراسم به بحث مربوط به پله های برقی و آسانسور در ایستگاههای مترو تهران گفت: این موضوع دغدغه مردم ما و دغدغه ای بجا و بحق است. در اینجا باید خیلی صادقانه و خالصانه بگویم که همه تلاش ما این بود تا کار پله برقی را با صنعت و تولید داخلی پیش ببریم. ما به دلایل مختلف همه توجهات خود را به سمت تولید داخلی معطوف کردیم اما به دلیل آنکه تجربه این کار وجود نداشت احساس کردیم که زود این تغییر جهت را دادیم. از دیگر سو باید توجه داشت که پله برقی ها در مترو نیز پله برقی های سنگین و صنعتی هستند و تکنولوژی خاص خود را می خواهند.

وی خاطر نشان کرد: اساس کار ما این است که تولید داخلی مبنای کار باشد از این رو در کار وقفه ای ایجاد شد. اما امروز تصمیم بر آن شد که بخشی از پله های برقی را در داخل و بخشی آن را با انتقال تکنولوژی از خارج وارد کنیم. حالا که در همه بخش های مترو خودکفا شدیم، در حوزه پله برقی به طول زمان نیاز داریم تا به خودکفایی کامل برسیم و بتوانیم پله برقی های صنعتی و سنگین را در مجموعه کشور تولید کنیم.

قالیباف تصریح کرد: ما در ابتدا احساس کردیم این اتفاق ظرف دو سال می افتد اما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که این اتفاق نمی افتد. از این رو امروز به مردم قول می دهیم که در اول مهر ماه و با آغاز مدارس، پله برقی این خط و هم پله های برقی که در خطوط وجود دارد نصب شده باشند. همچنین در افتتاح های بعدی ما و حتی افتتاح بخش شمالی همین خط نیز حتما افتتاح پله برقی، آسانسور و ایستگاه به صورت توامان با هم خواهد بود. بعضی اوقات دیده ام که برخی انتقادات به ما مطرح می شود که البته این انتقادات وارد است. در اینکه پله برقی یک ضرورت است، شکی وجود ندارد اما هدف من این بود که توضیح دهم چه اشکالی بر ما وارد شد که این بحث پیش آمد که امیدوارم بتوانیم بحث مربوط به پله برقی ها را نیز به خوبی پیش ببریم.

شهردار تهران توجه به حوزه جنوب شهر را یکی از سیاستهای همیشگی شهرداری تهران عنوان کرد و گفت: بر اساس این اولویت یکی از جاهایی که تصمیم سختی گرفته شد، همین خط سه مترو بود. در طراحی های اولیه احداث شمال این خط جلوتر از جنوب خط بود و قرار بود اجرای احداث خط سه مترو را از شمال به سمت جنوب آغاز کنیم اما واقعا بر اساس همین سیاست توجه به جنوب شهر، تصمیم را اینگونه گرفتیم که اولویت را به جنوب خط سه مترو بدهیم و شمال خط در اولویت دوم ما باشد. البته پیش از این نیز من به مردم شهر تهران قول داده بودم که هر کاری در دوره مدیریت ما - مخصوصا در حوزه توجه به زیر ساختها - شروع شود، حتما کار را از جنوب شهر آغاز می کنیم.

وی ادامه داد: زحمتهایی که آغاز کار در جنوب خط سه ایجاد کرد، به خاطر شرایط سخت زمین این منطقه بود. بعضی مواقع احساس می شود که اگر زمین سخت تر باشد، شاید حفاری نیز سخت تر است اما در احداث تونل این موضوع برعکس است. به نحوی که در هر کجا زمین سفت تر و محکم تر باشد، سرعت کار بهتر است اما مشقت کار در جایی است که خاک محکم نباشد. در حوزه جنوب شهر نیز جنس زمین به گونه ای بود که این مشکلات را برای ما فراهم می کرد. این تکه از خط نیز 20 کیلومتر طول دارد اما هر چه به سمت جنوب شهر می آمدیم کار سخت تر می شد. همانطور که مشاهده کردید اگر سه روش برای حفاری تونل وجود دارد، هر سه روش آن به سخت ترین شکل ممکن در این خط اجرایی شده است.

قالیباف افزود: در جایی که به صورت ترانشه باز و حفاری تونل عمل کردند، کار بسیار سختی بود و در جایی که حفاری با استفاده از دستگاه تی بی ام صورت گرفت نیز جنس زمین به گونه ای بود که اگر این دستگاه می ایستاد، زمین نشست می کرد. در انتهای خط نیز بحث درآوردن تی.بی.ام و دفن کردن آن جزو تصمیمات بسیار سختی بود که انجام شد اما مدیریت جهادی یعنی همین؛ هیچ کدام از این مشکلات ما را وادار نکرد که آن تصمیم را عوض کنیم و هیچ کدام از این مشکلات باعث نشد که ما در زمان بندی پروژه دچار اشکال شویم.

وی در ادامه عنوان کرد: من نمی خواهم به بحث های حقوقی و فنی موضوع برگردم اما دو سال و نیم قبل بحثهایی در ارتباط خط سه به من منعکس می شد. بعضا خیلی شفاف و روشن با من صحبت می کردند و بعضا - به هر دلیلی - در پشت سر صحبت می شد و سپس به من منعکس می شد. در آن زمان می گفتند خط سه مترو جایی است که مدیریت شهری و ساخت مترو به این زودی ها از این پروژه بیرون نمی آید، چرا که برخی مشکلات فنی را در اینجا می دیدند و احساس می کردند این کار انجام نمی شود؛ اما الحمدالله امروز شاهد هستیم که این کار با زحمت عزیزان، با نیت خالص و با لطف الهی افتتاح می شود و حتما با افتتاح این خط، خستگی همه زحمت کشان این پروژه از تن آن ها خارج شده است. در نهایت هیچ لذتی بالاتر از این نیست که مردم از این خط استفاده ببرند.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری امروز به عنوان روز زمین پاک، تاکید کرد: یکی از تفاوت های فرهنگ جهادی با دیگر فرهنگ ها در همین موضوع است. یک رویکرد این است که وقتی روز زمین پاک می شود، برای زمین پاک سخنرانی مفصلی کنند که بگویند زمین پاک این است. یک موضوع دیگر این است که مباحث علمی انجام دهیم که این امر مخصوصا برای عزیزانی که در عرصه علوم نظری تلاش می کنند و در محیط دانشگاهی و یا رسانه ای هستند حتما لازم است. طبیعا قلم زدن، بررسی علمی کردن، تعریف، توصیف و تبیین زمین پاک برای جامعه یک امر بسیار پسندیده است و ما دست همه آن هایی که این کار را می کنند را می بوسیم؛ اما برخی اوقات آدم از بعضی تفکرات و رویکرد ها در کشور متعجب می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: کسانی هستند که سالیان سال در مجموعه این کشور در سطوح مختلف مدیریت کردند و مسئولیت داشتند؛ همچنین روز زمین پاک چندین سال در دوره مدیریت آن ها سپری شده است اما هیچ گاه هیچ اقدام علمی برای زمین پاک نکردند. در همین کهریزک تا چند سال قبل روزی شش - هفت تن زباله تهران را به بد ترین شکل ممکن دفن می کردند و خودشان هم مدیریت می کردند. این افراد یک سال و دو سال و سه سال و چهار سال و پنج سال هم مدیر نبودند؛ یک دهه بر مدیریت آن ها در سطوح بالای کشور و شهر گذشته است.



شهردار تهران در ادامه عنوان کرد: این افراد در زمان مسوولیت شان، در همین حوزه مترو به صورت متوسط سالی سه کیلومتر مترو هم احداث نکردند اما نمی دانم با چه شجاعت و روحیه ای امروز قلم می زنند، از آلودگی و زمین پاک حرف می زنند و می گویند چرا اینگونه است. مدیریت جهادی یعنی همین که وقتی مدیر هستی، دیگر لازم نیست بگویی و بنویسی؛ باید عمل کنید و تحویل دهید. بنابر این افتخار مدیریت جهادی این است که به مناسبت روز زمین پاک سخنرانی نمی کند بلکه 20کلیومتر مترو را تحویل مردم می دهد و می گوید این عین زمین پاک است.

وی افزود: خصوصا در بخش دوم هدفمندی یارانه ها باید به حمل و نقل عمومی توجه ویژه ای صورت گیرد چرا که حمل و نقل عمومی یعنی توسعه زیر ساخت ها. حمل و نقل عمومی از جمله مقوله هایی است که امروز در پیشرفته ترین کشورهای دنیا که بزرگ ترین اقتصاد دنیا هستند و بیشترین درآمد سرانه را دارند، باز هم مورد توجه دولت ها قرار می گیرد و این دولت ها به حمل و نقل عمومی یارانه می دهند؛ این یارانه ها را نیز هم در بخش زیرساخت ها و هم در بخش خرید خدمات پرداخت می کنند.

قالیباف یادآور شد: امیدوارم که بتوانیم با کمک دولت این ظرفیت را در شهر تهران ایجاد کنیم. البته بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و کاری که در کاهش مصرف سوخت صورت می گیرد، توافقنامه بسیار خوبی امضا شد که از این بابت از مهندس زنگنه، وزیر نفت تشکر می کنم. همچنین امیدوارم که بتوانیم به سرعت این توافقنامه را اجرایی کنیم.

وی افزود: من به مهندس زنگنه عرض کردم که اگر امروز مترو روزانه سه میلیون مسافر جا به جا می کند، بنده متعهد می شوم که اگر حمایت های لازم صورت گیرد در پایان این دوره مدیریتی و در دوره چهارم شورا، روزانه در محدوده شهری بیش از 10 میلیون نفر جا به جایی مسافر با مترو را داشته باشیم یعنی ظرفیت جا به جایی مترو بیش از سه برابر افزایش خواهد داشت. زمین پاک برای ما مدیران نیاز به مقاله ندارد، نیاز به اقدام دارد. فرق مدیریت جهادی با غیرجهادی نیز در همین جاست.

شهردار تهران در ادامه اظهار کرد: ما برنامه ای در حوزه حمل و نقل داریم و در پایان این دوره به جایی خواهیم رسید که خانه هر کسی در هر کجا که قرار دارد، وقتی از منزل خود بیرون می آید با 350 متر پیاده روی بتواند به یک ایستگاه حمل و نقل عمومی برسد و از آن ایستگاه به هر مقصدی که در شهر می خواهد، به صورت مطمئن سفر کند. این شبکه ای است که به سرعت در شهر تهران در حال ایجاد است به نحوی که بخشی از آن ایجاد شده و باقی مانده آن نیز ایجاد می شود.



قالیباف ادامه داد: در بسیاری از نقاط ظرفیت های بسیار خوبی داریم اما بد از آن استفاده می کنیم و فرهنگ استفاده از این ظرفیت ها دچار اشکال است. البته من چنین جسارتی نمی کنم که بگویم مردم فرهنگ ندارند. من دست بوس آنها هستم و معتقدم این مردم، با فرهنگ ترین مردم هستند. بحث در این است که اگر در حوزه ترافیک حق همدیگر را رعایت کرده و بیش از گذشته به هم احترام بگذاریم، می توانیم به صورت بهتری از امکانات موجود استفاده کنیم. ما باید مرتب این موضوع را به یکدیگر متذکر شویم و حقوق دیگران را نیز بیش از گذشته محترم بشماریم تا بتوانیم این کار را انجام دهیم تا وضعیت ما در حوزه حمل و نقل عمومی بهتر شود.