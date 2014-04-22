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۲ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۵:۱۷

بروجردی عنوان کرد:

زنان از توانایی و پتانسیل های خود غافل بوده اند/ لزوم تغییر نگاه به زنان

زنان از توانایی و پتانسیل های خود غافل بوده اند/ لزوم تغییر نگاه به زنان

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی کشور با اشاره به اینکه زنان از توانایی و پتانسیل های خود غافل بوده اند، گفت: نباید تمام تقصیر را بر دوش جامعه انداخت، بلکه در برخی زمانها خود زنان غافل بوده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی کشور پیش از ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت جشن میلاد حضرت فاطمه (ع) و گرامیداشت مقام زن که در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: زنان ایرانی با پیروزی انقلاب اسلامی و از بین رفتن رژیم پهلوی، دوباره توانستند که هویت اصلی و اسلامی خود را بازیابند.

"اشرف بروجردی" گفت: با این وجود، هنوز برخی افراد از اینکه زنان در پستهای کلیدی قرار بگیرند، رویکرد مناسبی ندارند، در حالی که اگر زنان به این مسئولیت ها برسند، می توانند بسیاری از مشکلات جامعه را حل کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی کشور تاکید کرد: متاسفانه درباره زنان دو دیدگاه و نظریه در جامعه جاری است یعنی بعضی ها به زنان از دو بعد اجتماعی و هم موضوع تربیت و بزرگ کردن فرزندان، نگاه می کنند که این نگاه باید تغییر کند.

بروجردی افزود: وقتی می بینیم نگاهی ناعادلانه به زنان و بانوان جامعه اعمال می شود، همین باعث شده که زنان در بحث مهاجرت از کشور، درخواست بالایی داشته باشند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی کشور گفت: خوشبختانه رهبر معظم انقلاب نگاه بسیار ویژه ای به نقش بانوان در جامعه دارند، لذا مسئولان باید برای جامه عمل پوشاندن به منویات مقام معظم رهبری بسیج شوند.

برجردی در پایان تاکید کرد: البته نباید تمام تقصیر را بر دوش جامعه انداخت، بلکه در برخی زمانها خود زنان از توانایی ها و پتانسیل های خود غافل بوده اند.

کد مطلب 2276169

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