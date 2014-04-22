به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالرضا ایزدپناه در نشست مسئولان آموزشگاه‌های آزاد هنری قم که پیش از ظهر سه‌شنبه در سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار شد، در سخنانی خطاب به حاضرین در جلسه گفت: این جمع هنری با همفکری و هم‌افزایی ظرفیت‌ها می‌توانند اقدامات مناسبی در زمینه فرهنگ و هنر استان داشته باشند.

وی با بیان اینکه دولت و مسئولان وظیفه دارند از استعدادها حمایت کنند، اضافه کرد: علاوه بر حمایت، لازم است برای شکوفایی استعدادها نیز قدم برداشته شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم کمبود اعتبارات در تمامی بخش‌ها را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: باتوجه به وضع موجود، همت مضاعف مسئولان مراکز هنری می‌تواند بخشی از این مشکلات را برطرف کند.

حجت الاسلام ایزدپناه شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی در سال جاری را مورد توجه قرار داد و افزود: عزم ملی وظیفه عموم مردم و مدیریت جهادی وظیفه دستگاه‌های اجرایی است که با ادغام این دو، تحول را در عرصه فرهنگ و اقتصاد شاهد خواهیم بود.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اینکه خانواده فرهنگ و هنر والاترین مجموعه‌ها است، خطاب به مسئولان مراکز هنری گفت: با ارائه برنامه‌ها و طرح‌های مناسب، جایگاه و منزلت فرهنگ و هنرمندان قم را در جایگاه و منزلت مطلوب خود حفظ کنید.

در ابتدای این نشست، حامد حجتی معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم نیز در سخنانی اظهار داشت: تولید و خلق یک اثر هنری در صورتی اتفاق می‌افتد که هنرمند با قواعد خلق اثر آشنا باشد و آموزشگاه‌های آزاد هنری مرکزی برای تحقق این امر هستند.

گفتنی است در این جلسه پس از ارائه گزارش وضعیت آموزشگاه‌های آزاد هنری توسط محمدکاظم رضوانی مسئول واحد آموزشگاه های آزاد هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم، مسئولان آموزشگاه‌ها به بیان نظرات، پیشنهادات و مشکلات خود پرداختند.

در پایان این نشست مقرر شد تا کارت صلاحیت تدریس هنرآموزان به صورت استانی صادر شود و همچنین مصوب شد طرح درس آموزشگاه‌ها، تعیین نرخ کلاس های آموزشی و درجه‌بندی آموزشگاه‌های آزاد هنری استان انجام بگیرد.