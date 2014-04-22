به گزارش خبرنگار مهر، یکی از راهکارهای جبران افت سالانه 300 هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران، اجرای طرح های تولید ثانویه و بهره برداری از مجتمع‌های جدید نمک زدایی به منظور کاهش میزان طلای سیاه است.



از این رو در طول چند سال گذشته تاکنون با افزایش عمر میادین نفت ایران به ویژه در مناطق نفتخیز جنوب و افزایش میزان نمک موجود در نفت استخراجی، طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری از کارخانه‌های جدید نمک زدایی در دستور کار قرار گرفته است.



حمید راکی درباره جزئیات اجرای طرح‌های جدید نمک زدایی از نفت در مناطق نفتخیز جنوب ایران، گفت: هم اکنون 26 پروژه با اعتباری معادل 9 هزار میلیارد ریال برای احداث و توسعه واحدهای نمکزدایی نفت در دست اجرا است.



وی با اعلام اینکه اجرای این پروژه ها با هدف افزایش ظرفیت فرآورش نفت نمکی استحصال شده از میادین مناطق نفت‌خیز جنوب به میزان 1.4 میلیون بشکه در روز در قالب 5 طرح جامع و یک طرح بهینه‌سازی برنامه‌ریزی شده است، گفت: ظرفیت سازی فرآورش نفت نمکی، بالا بردن کیفیت نفت تولیدی، صیانت از ذخایر نفتی با جلوگیری از حفر چاه‌های جدید، جلوگیری از کاهش خوراک پالایشگاه‌ها و رفع مشکلات زیست محیطی با تزریق پساب واحدهای نمکزدایی به چاه‌های دفعی را از اهداف اجرای پروژه‌های نمکزدایی است.



مدیر مهندسی و ساختمان شرکت مناطق نفتخیز جنوب از مهمترین این پروژه‌ها به احداث کارخانه جدید نمکزدایی اهواز متمرکز با ظرفیت 220 هزار بشکه در روز، احداث کارخانه نمکزدایی شماره 3 گچساران با ظرفیت 110 هزار بشکه در روز، احداث کارخانه نمکزدایی بی بی حکیمه یک با ظرفیت 55 هزار بشکه در روز و احداث واحد نمکزدایی هفتکل و نفت سفید با ظرفیت 45 هزار بشکه در روز اشاره کرد.



این مقام مسئول با بیان اینکه در صورت تامین اعتبار لازم اعم از ارزی و ریالی و تزریق نقدینگی مناسب، پروژه های احداث کارخانه نمکزدایی گچساران سه و بی بی حکیمه یک در سال جاری افتتاح و بهره برداری شود اظهار داشت: در بخش توسعه واحدهای نمکزدایی نیز پروژه هایی همچون تجهیز واحد نمکزدایی رگ سفید یک، توسعه واحد نمکزدایی اهواز 2 بنگستان و تجهیز واحدهای نمکزدایی مارون در دست اقدام است.