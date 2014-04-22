55 ميليارد تومان از اعتبارات عمراني شركت گاز كردستان جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدي مهدوي ظهر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه هاي جمعي استان كردستان در سنندج اظهار داشت: در مجموع سال گذشته براي اجرا و بهره برداري از پروژه هاي عمراني شركت گاز كردستان 55 ميليارد تومان اعتبار جذب و هزينه شده است.

وي با اشاره به اينكه، ۹۸ درصد بودجه پروژه های عمرانی شرکت گاز کردستان در سال گذشته جذب شد، بيان كرد: به رغم محدودیت های نقدینگی و تخصیص اعتبارات در سال گذشته تمامی پروژه های عمرانی شرکت گاز استان بدون بدهکاری به پیمانکاران اجرایی شد.

مدير عامل شركت گاز كردستان با اشاره به فعاليت هاي صورت گرفته توسط اين شركت در سال گذشته عنوان کرد: تاکنون گاز 16 هزار و 900 واحد مسکن مهر در استان با اعتبارات داخلی شرکت گاز كردستان تامین شده است.

وي به میزان مصرف گاز سال گذشته در استان كردستان اشاره کرد و اظهارداشت: در مجموع در سال گذشته دو هزار و 440 میلیون مترمکعب گاز در استان كردستان مصرف شد که این میزان نسبت به سال ماقبل آن 12 درصد رشد داشته است.

مهدوی با اشاره به اینکه 50 درصد مصرف گاز استان كردستان در سال گذشته مربوط به بخش خانگی است، ادامه داد: از میزان مصرف گاز سال گذشته 903 میلیون مترمکعب آن در بخش نیروگاهی و صنعتی، 305 میلیون مترمکعب آن در بخش تجاری و هزار و 206 میلیون مترمکعب در بخش خانگی مصرف شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون 27 شهر استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند ،خاطرنشان کرد: شهر اورامان تخت استان هم گاز در سه کیلومتری آن دریافت شده و در یکی دو هفته آینده نیز به ورودی این شهر خواهد رسید.

مدير عامل شركت گاز استان كردستان در بخش ديگري از سخنان خود بیان کرد: سال گذشته 81 روستای جدید در استان كردستان از نعمت گاز برخوردار شدند و تعداد روستاهای گاز دار اين استان به 757 روستا رسید.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان در پايان سخنان خود عنوان کرد: 78 درصد جمعیت روستایی کردستان در حال حاضر تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته اند.