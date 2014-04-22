به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدپور عصر سه شنبه در نشست برنامه ریزی سفر هیئت آستارخان فدراتیو روسیه به استان بیان داشت: این هیئت به سرپرستی ژیکلین به استان سفر می کند و از توانمندیهای اقتصادی، علمی و زیربنایی بازدید می کند.

وی اظهار داشت: گروههای ورزشیف گردشگری، صنعت، کشاورزی، عمران شهری، گمرک و تجاری در قالب هیئت نمایندگی استان آستارخانه از توانمندیهای منطقه بازدید خواهد کرد.

وی زمان سفر هیئت روسی به مازندران را 9 و 10 اردیبهشت ماه دانست و گفت: این هیئت از کارخانجات مختلف استان مانند، صنایع چوب و کاغذ، شرکت سیمان، ایران خودرو بابل، فرش ساوین، ایران صدرا و ... بازدید خواهند کرد.

محمد پور، توسعه روابط اقتصادی، تجاری، فنی و مهندسی را هدف سفر دو روزه هیئت آستاراخانه به مازندران برشمرد و گفت: تفاهمنامه و مذاکراتی با اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی انجام می شود.

وی دیدار با صاحبان صنایع و تجار را از دیگر برنامه های سفر هیئت روسیه به مازندران بیان کرد.