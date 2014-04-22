تاکنون دستگاه هاي فرهنگي در شهرستان سامان مستقر نشدند

به گزارش خبرنگار مهر، سعيد صالحي ظهر سه شنبه در نشست کتابخانه های شهرستان سامان با بيان اينكه در راستاي توسعه اقدامات فرهنگي تاكنون دستگاه هاي فرهنگي در شهرستان سامان مسقر نشده است، اظهار داشت: اين امر يكي از معظلات شهرستان است كه انجام كارهاي فرهنگي بايد در ادارات كل مورد بررسي قرار گيرد.

وي با بيان اينكه توسعه و تقويت كتابخانه ها باب جديدي براي توسعه كتابخانه و ترويج كتاب و كتاب خواني است، اذعان داشت: در راستاي تقويت و توسعه كتابخانه ها در شهرستان سامان بايد تلاش هاي جدي صورت گيرد.

صالحي با اشاره بر اينكه در شهرستان سامان با توجه به سابقه فرهنگي و داشتن شعراي مشهور بايد كار هاي فرهنگي و فضاي هاي فرهنگي بيشتري ايجاد شود، اذعان داشت: كتابخانه هاي موجود در شهرستان سامان در شان مردم اين شهرستان نمي باشد.

با توسعه زیر ساختها زمینه را برای بروز استعداد در حوزه فرهنگی را باید ایجاد کرد

وي با بيان اينكه فضاهاي كتابخانه ها در راستاي تقويت علمي نسل جوان و نوجوان اثر گذار است، بيان داشت: برنامه ريزي و نياز سنجي با اولويت تقويت امور فرهنگي، كتاب و كتاب خواني بايد صورت گيرد.

فرماندار سامان گفت: شهرستان سامان شهرستانی تازه تاسیس است و باید سرعت توسعه فرهنگی با توجه به سابقه فرهنگی آن در این شهرستان سرعت بگیرد.

وی ادامه داد: در شهرستان باید با توسعه زیر ساختها زمینه را برای بروز استعداد در حوزه فرهنگی را ایجاد کرد.