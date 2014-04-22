بیمارستان های گلستان مجهز به دستگاه زباله سوز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمدی بعد ازظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه همزمان با هفته سلامت اظهار کرد: به دلیل اشتباهی که در سطح ملی اتفاق افتاد، دستگاه‎هایی به شکل گلوبال از شرکت‎های خارجی تجهیزات را خریداری کردند و برای دانشگاه ها معضلات حقوقی ایجاد شد و به همین دلیل کار تجهیز بیمارستان ها برای تجهیز دستگاه ها به زباله سوز به تعویق افتاد.

وی با بیان این که مشکل حقوقی همچنان با برخی بیمارستان‎ها وجود دارد، تصریح کرد: در سال 93 بیمارستان هایی که دستگاه زباله سوز ندارند را شناسایی کرده ایم و قراردادها نوشته شده است و شرکت های داخلی را هم پیش بینی کرده ایم تا قیمت بدهند و یا خود شرکت برای نصب دستگاه اقدام کند و یا دستگاه را برای بیمارستان خریداری کند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در ادامه با اشاره به این که یک قسمت ار ارزشیابی های بیمارستانها در سطح کشور منوط به همین موضوع است گفت: ظرف اوایل سال امیدواریم بتوانیم این مهم را که یک مطالبه جدی است محقق کنیم .

محمدی با اشاره به آمار مرگ و میر در استان اظهار کرد: بیماری های قلبی و حوادث و سرطان ها همچنان سه علت اصلی مرگ و میر در استان است که باید با تاکیدات خود مراقبتی زمینه کاهش این بیماری ها را در سطح استان فراهم کنیم .