ابلاغ برنامه های کاهش سهم مردم در هزینه های سلامت از هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، تقی ریاحی بعد از ظهر سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه استان در دومین روز از هفته سلامت اظهار کرد: از مهم ترین برنامه های دولت در سال جدید کاهش سهم مردم در هزینه های درمان است که تمرکز ما در شش ماه اول سال در این کاهش بر روی بیمارستان های دولتی است که سیاست ها و برنامه های آن ظرف هفته آینده ابلاغ می شود.

وی با بیان این که سیاست ها و برنامه های افزایش کیفیت خدمات دستگاه های دولتی ظرف هفته آینده به دانشگاه ها ابلاغ می شود افزود: اولویت‎های نقشه راه دانشگاه علوم پزشکی گلستان در حوزه‎های بهداشت، درمان، آموزش، غذا و دارو، سند پنجم توسعه، سند تحول علمی و ظرفیت‎های بومی تدوین شده است.

وی برنامه های نقشه راه دانشگاه را واقع بینانه ذکر کرد و گفت: سال 94 پایان برنامه پنجم توسعه است، و باید بر اساس برنامه‎های مشخص تمام ظرفیت‎ها و توجهات را در زمینه سرمایه‎گذاری به سمتی سوق دهیم تا اولویت‎های پیش‎بینی شده در زمینه بهداشت و درمان و سلامت استان اجرایی شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان در ادامه استان گلستان را استان تا حدودی امن در زمینه امنیت غذایی عنوان کرد و افزود: سند امنیت غذایی و تغذیه استان به عنوان دستور کار شورای سلامت استان در استانداری تدوین شده است و با حضورکارگروه های مختلف در حال اجراست.

ریاحی کاهش سموم کشاورزی، کنترل آلودگی های شیمیایی و میکروبی لبنیات، توسعه مراکز فروش محصولات دریایی در استان و افزایش دسترسی مردم به المان هایی مانند ید وغنی سازی مواد غذایی را از مواردی دانست که باید در بحث امنیت غذایی در استان به آن توجه شود.

وی اضافه شدن سبد غذایی حمایتی برای زنان باردار و بی‎بضاعت ، کنترل بیماری‎های سل، پیگیری سوء تغذیه کودکان شش سال و گنجاندن یک وعده غذای گرم برای برخی مراکز توسط بنیاد علوی را از جمله برنامه های استانی در بحث امنیت غذایی در استان نام برد.