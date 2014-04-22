به گزارش خبرنگار مهر، حسین رضازاده با ابراز رضایت از نشست مشترک وزیر ورزش و جوانان با روسای فدراسیون های ورزشی که امروز سه شنبه در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، به خبرنگاران گفت: در سالی که خیلی از رشته های ما مسابقات جهانی دارند و از طرفی بازی های آسیایی هم دغدغه جامعه ورزش ایران برای امسال است، برگزاری چنین نشست هایی می تواند بسیار مثمرثمر باشد.

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری تاکید کرد: البته این اولین بار نیست که وزیر ورزش اقدام به نشست مشترک با روسای فدراسیون ها می کند، اما به طور حتم این نشست بر چنین سال حساسی تاثیرگذارتر و پربارتر از همیشه خواهد بود.

رضازاده تاکید کرد: چنین نشست هایی نشان می دهد که وزیر ورزش به فکر همه رشته ها است و این خیلی خوب است. گودرزی در بسیاری از موارد دیگر هم نشان داده است که برای همه رشته ها ارزش خود را قائل است و فقط به یک رشته خاص بها نمی دهد.