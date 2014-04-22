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۲ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۹:۲۱

عسگری:

91 درصد درآمد مالیاتی کشور محقق شد/ پیاده سازی طرح جامع مالیاتی

91 درصد درآمد مالیاتی کشور محقق شد/ پیاده سازی طرح جامع مالیاتی

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه علیرغم همه سختی ها درسال گذشته موفق عمل کردیم، گفت: 91 درصد درآمدهای مالیاتی معادل 41 هزارو 300 میلیارد تومان درسال گذشته محقق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عسگری عصر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل امور مالیاتی مازندران، با بیان اینکه در سال گذشته باید 33 درصد رشد درآمد داشتیم ،افزود : امسال این رقم 40 درصد پیش بینی شده است.

دکتر عسگری با تاکید بر اینکه برنامه ریزی ها براساس قواعد سازمان صورت گیرد، گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی رقم کوچکی است و حداقل ظرفیت کشور با شرایط کنونی 5/2 برابر این رقم می باشد.

وی با تاکید براینکه ظرفیت مالیات در کشور وجود دارد، افزود : باید ابزارهای مالیاتی در کشور را شناسایی کنیم .

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به طرح مالیاتی اشاره کرد و بیان داشت: محصول این طرح بعد از سال 94 به بار خواهد نشست و قبل از آن پیاده سازی صورت می گیرد.

عسگری با بیان اینکه استان مازندران در فازهای پیاده سازی طرح جامع ، درفاز سوم قرارگرفته گفت: استانهای تهران ، اصفهان و کرمانشاه در فازهای پایلوت هستند و باید امسال تکمیل شوند.

وی ادامه داد:  استانهای خراسان رضوی ، فارس ، اذربایجان شرقی ، خوزستان ، قم ،قزوین و مرکزی نیزدر فاز دوم قرار دارند .

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه استان مازندران باید پیشانی کار برای اجرای طرح را فراهم کند، گفت : طبقه بندی وظایف و پرونده ها ، آموزش به کارکنان و تامین تجهیزات مورد نیاز ادارات از اولویت های اداره کل امور مالیاتی استان مازندران برای اجرای طرح مالیاتی دانست.

کد مطلب 2276388

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