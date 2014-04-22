ادارات منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی و نیروی انتظامی دامغان تفاهم نامه امضاء کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان عصر سه شنبه در آئین امضای تفاهم نامه همکاری این اداره با نیروی انتظامی، میراث فرهنگی و محیط زیست اظهار داشت: این تفاهم نامه همکاری با عنایت به همسو و همگام بودن بسیاری از اهداف این چهار ارگان در جهت حفظ انفال الهی امضا شد.

احمدعلی بهاور افزود: همراهی و همکاری مشترک بین ادارات امضا کننده تفاهم نامه می تواند کمک خوبی به حفظ انفال کند و باید بکوشیم این تعامل و همکاری فی مابین بهتر از گذشته تقویت و گسترش پیدا کند.

وی با یادآوری اینکه به استناد اصل 45 قانون اساسی کار حفظ و نگهداری از انفال عمومی به منابع طبیعی و آبخیزداری واگذار شده است خاطر نشان ساخت: این اداره بر اساس وظایف ذاتی خود و با بهره گیری از امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی تلاش می کند که در انجام وظایف خود گام های مؤثری بردارد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان به وجود یگان حفاظت در ادارات منابع طبیعی و محیط زیست و میراث فرهنگی اشاره داشت و افزود: همکاری این یگانها کمک فراوانی به حفظ و حراست از انفال می کند و زمینه دست اندازی متجاوزان و متخلفان را کاهش داد.

بهاور تصریح کرد: شهرستان دامغان با یک میلیون و 263 هزار هکتار مرتع نیاز به عزم ملی و همکاری و مشارکت جدی همگان دارد که به خوبی بتواند از عرصه های منابع طبیعی که به عنوان یک سرمایه است حفاظت و پاسداری کند.

وی در خاتمه گفت: امیدواریم با امضای این تفاهم نامه تعامل و همکاری بین ادارات امضا کننده ایجاد شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاون اداره حفاظت محیط زیست و رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی شهرستان دامغان به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در زمینه بهتر اجرا شدن تفاهم نامه در تمامی بخش ها شدند و بر اطلاع رسانی، مشارکت مردمی، برگزاری جلسات و تشکیل گشت های مشترک تاکید و مطالبی بیان کردند.