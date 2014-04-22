بنیاد برکت هفت طرح اقتصادی در مازندران اجرا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، عارف نوروزی شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد اجرایی بنیاد برکت در مازندران یاداور شد: مازندران توانمندیهای زیادی برای اعتلای فعالیتهای اقتصادی دارد و امسال شمار طرح های اقتصادی در استان دو برابر بیشتر می شود.

وی از تشکیل کمیته سرمایه گذاری برای پیگیری و انجام طرح های اقتصادی خبر داد و گفت: در این کمیته دستگاههای مختلف شامل میراث فرهنگی، صنعت و معدن، جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی، مدیر منطقه ای بنیاد برکت حضور دارند.

وی از مدیران بخش های مختلف خواست تا به شناسایی ظرفیت های بالقوه و پنهان حوزه های مختلف بپردازند و گفت: برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و اشتغالزا در مازندران آمادگی داریم.

مدیرعامل بنیاد برکت با اشاره به اینکه حمایت از طرح های اشتغالزا از اهداف محوری این بنیاد است، گفت: توانمندیهای مختلف ایران اسلامی مبتنی بر مدل های مالی خرد و مشارکتی انجام می شود.

نوروزی گفت: استقرار طرح های اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم از دیگر اولویتها است.