تعیین تکلیف نهایی روغن نباتی قو/ در روزهای اضطرار هوا 22 نفر بیشتر در تهران می میرند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قدیمی مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران در جلسه روز چهارشنبه کمیته سلامت با اشاره به روند تصمیم گیری برای روغن نباتی قو گفت: طی 20 سال گذشته بارها در خصوص پلمپ این کارخانه نامه نگاری هایی انجام شده اما به دلایل مختلف این کارخانه ادامه فعالیت داده است.

وی با اشاره به پیشنهادات مدیران کارخانه برای انتقال کارخانه به استان قزوین طی مدت یکسال یا به استان چهارمحال و بختیاری طی مدت 6 ماه تا یک سال گفت: البته این پیشنهاد مدیران کارخانه است و به اعتقاد من روغن نباتی قو باید در ابتدای هفته پلمپ شود.

کارخانه قو مشکل زیست محیطی ندارد/ دود سفید کارخانه هوا را مرطوب می کند

حسین خانی یکی از سهامداران جدید کارخانه قو با بیان این که این کارخانه 60 سال است که در این منطقه ساخته شده و زمانی که در حال احداث بود خبری از خانه در این منطقه نبود، گفت: خانه هایی که در این منطقه ساخته شده با علم همجواری در کنار کارخانه بوده که می توان گفت آنها برای ما ایجاد مزاحمت کردند.

وی با اشاره به انتقاداتی که در خصوص آلودگی هوایی که برای اهالی منطقه ایجاد می کند گفت: ما می توانیم از دو بعد به آلودگی هوا نگاه کنیم یکی احساسی و رسانه ای و دیگری واقعی. حقیقت آن است که کارخانه روغن نباتی قو آلودگی زیادی ندارد، فاضلاب آن تصفیه می شود و تنها بوی گل آفتابگردان و سویا در منطقه می آید که این نیز خطری برای ریه های مردم ندارد. همچنین دود سفیدی که از کارخانه خارج می شود بخار آب است که به سلامت هوا نیز کمک می کند.

وی با بیان این که کالای تولید شده در این کارخانه یک کالای استراتژیک است گفت: زمانی که ما این کارخانه را از بنیاد شهید تحویل گرفتیم به دلیل بدهی های این کارخانه تمام حساب های آن مسدود شده بود اما ما خط تولید آن را متوقف نکرده و در حال حاضر میزان 250 تن روغن تولید می کنیم.

وی تاکید کرد: تمام تجهیزات این کارخانه فرسوده است و برای بازسازی آن نیاز به 100 میلیارد توماندارد. در حال حاضر 670 نیروی انسانی در آن فعالیت می کنند.

حسین خانی با بیان اینکه عزم ما برای رفتن از تهران راسخ است گفت: ما قصد خرید زمان برای باقی ماندن در پایتخت را نداریم اما درخواست می کنیم شما نیز برای انتقال این کارخانه به استان قزوین همکاری کرده و تغییر کاربری آن زمین را با مذاکره با استانداری قزوین فراهم کنید.

مدیرعامل شرکت نباتی قو نیز در این جلسه خواستار تعیین تکلیف کارگران و کارکنان این کارخانه شد و گفت: جابجایی کارخانه بار مالی سنگینی دارد که ما درخواست می کنیم شورا و شهرداری با ما در این زمینه همکاری کنند.

محمد صالح نماینده فرماندار در این جلسه نیز خواستار تشکیل کمیته کارشناسی برای انتقال کارخانه روغن نباتی قو از پایتخت شد و گفت: انتقال یک باره این کارخانه تبعات سیاسی دارد و نزدیک به دو هزار نفر که در این کارخانه هستند تجمعات کارگری برگزار خواهند کرد.

قدیمی در پاسخ به سخنان نماینده فرماندار گفت: 20 سال زمان داشتید که روی این موضوعات کار کنید و در این موارد تصمیم گیری کنید.

افضلی یکی دیگر از نمایندگان کارخانه قو در این جلسه با بیان اینکه زمانی که کارخانه چیت سازی را تعطیل کردید یک از کارگران خود را حلق آویز کرد گفت: باید حقوق کارگران مشخص شود.

رحمت الله حافظی دبیر کمیسیون خدمات شهری و سلامت شورا با بیان اینکه اگر ما اشتغال این 350 نفر را تامین کنیم شما از پایتخت می روید؟ گفت: کارخانه های آلاینده که در تهران فعالیت می کنند باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند و امکان زمان یک سال و دو سال برای انتقال وجود ندارد.

شاعری رئیس ستاد توسعه پایدار و محیط زیست شهرداری تهران نیز با بیان این که مصوبه خروج مشاغل کارخانه های آلاینده از پایتخت تا شعاع 120 کیلومتر مصوبه 1345 است گفت: اشتغال از اولویت های مهم مردم است اما اگر حالا از مردم بپرسید چه دغدغه ای دارند حتماً آلودگی هوا از اولین اولویت های مردم تهران است.

وی تاکید کرد: این کارخانه باید پلمپ شود و کارگران آن نیز ساماندهی شوند .

نماینده شورایاری محله خزانه نیز با بیان این که 40 هزار نفر در این منطقه زندگی می کنند گفت: بوی این کارخانه سبب تنگی نفس اهالی محل شده و سلامتی آنها را به خطر انداخته است.

حافظی با بیان اینکه جان 40 هزار نفر مهمتر است یا کار 350 کارگر گفت: مطمئناً رئیس جمهور اگر بدانند این کارخانه چه آسیبی بر سلامت مردم دارد اجازه فعالیت آن را نمی دهند. این کارخانه 20 سال است که حکم پلمپ دارد و صاحبان جدید آن از جزئیات آن آگاه بودند. این زمین در پهنه S قرار دارد که پهنه تجاری است و کسانی که آن را می خریدند می دانند چه چیزی خواهند برد.

وی ادامه داد: همان طور که معاون خدمات شهری شهرداری قول داد کارگرانی که دولت دارند می توانند جذب شرکت های پیمانکاری شهرداری با حقوق 800 تومان شوند و آنها که نمی خواهند می توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند.

حافظی تاکید کرد: در هفته آینده جلسه شورای کار تشکیل و در خصوص کارگران شاغل تصمیم گیری می شود و حکم پلمپ بعد از آن اجرایی خواهد شد.

به گفته وی، در روزهای اضطرار هوا در تهران 22 نفر بیشتر از روزهای گذشته می میرند که باید مشخص شود افزایش مرگ و میر در روزهای اضطرار به چه دلیل است.

وی از فعالان محیط زیست درخواست کرد مکانهایی که با فعالیت شان آلودگی هوا را افزایش می دهند شناسایی کرده و به کمیسیون سلامت شورا معرفی کنند.

حافظی از تعیین تکلیف برای نیروگاه بعثت در منطقه 19 خبر داد و گفت: کارخانه سیمان و سایر کارخانه های آلاینده در دستور کار پلمپ قرار دارند.