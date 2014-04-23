1610 نفر در مسابقه کتابخوانی رایحه عفاف در كردستان شركت كردند

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت‌الاسلام شاه علی رستمی اظهار کرد: یازدهمین مرحله کتابخوانی مسابقه خانوادگی کتابخوانی رایحه عفاف به مناسبت میلاد حضرت زینب(س) و میلاد حضرت فاطمه(س) برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه کتاب رایحه عفاف منبع این مسابقه کتابخوانی بود، بیان کرد: مسابقه یاد شده ویژه بانوان برگزار شد و شرکت کنندگان با مراجعه به ادارات تابعه برای دریافت کتاب این مسابقه اقدام می‌کردند که مورد استقبال گسترده از سوی شرکت‌کنندگان روبرو شد.

وی هدف از برپایی این مسابقه کتابخوانی را ترویج فرهنگ مطالعه و نهادینه کردن فرهنگ حجاب و عفاف میان بانوان عنوان کرد و گفت: ترویج سیره حضرت زهرا(س) و پاسخگویی به شبهات خانواده‌ها در خصوص مفهوم حجاب و عفاف از جمله اهداف برگزاری این مسابقه بود.

صندوق های جمع آوری کمک های مردمی برای باز سازی عتبات عالیات توزیع شد

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بانه از توزیع صندوق های جمع آوری کمک های مردمی برای باز سازی عتبات عالیات توسط این اداره خبر داد.

حجت ‌الاسلام کاوه گفت: با توجه به مسئولیت و پیگیری جلسات ستاد باز سازی عتبات عالیات از سوی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بانه، در این راستا علاوه بر تشکیل جلسات ویژه و مشورت و هم اندیشی با افراد خیر و علاقمند منطقه برای جذب مساعدت های لازم، از سوی اداره تبلیغات اسلامی بانه صندوق های جمع آوری کمک های مردمی برای باز سازی عتبات عالیات در بین هیئت های مذهبی شهرستان بانه توزیع شد.

وی اظهار داشت: مردم استان کردستان ارادت خاصی به ائمه اطهار دارند و در این راستا هر چه در تبع اخلاص دارند برای حمایت از معصومین و امامان انجام می دهند.

همایش تحکیم بنیان خانواد در دهگلان برگزار شد

کارشناس امور فرهنگی اداره تبليغات اسلامي شهرستان دهگلان گفت: با توجه به هجمه های فرهنگی همایش تحکیم بنیان خانواده با موضوع ازدواج وطلاق برگزار شد.

حجت ‌الاسلام محمدعلی عظیمی اظهار داشت: در این همایش سرپرست فرمانداری، امام جمعه، سایر مسئولین دیگر و دانش آموزان دبیرستانهای سطح شهر حضور داشتند.

وی افزود: متاسفانه آمار طلاق رو به افزایش است و باید متولیان فرهنگ در این زمینه آگاه سازی و فرهنگ سازی مناسبی را در جامعه داشته باشند.

کارشناس امور فرهنگی دهگلان بیان کرد: دشمنان با تبلیغ فرهنگ بی بند و باری به دنبال ضربه زدن به بنیان خانواده هستند تا جامعه اسلامی را به ابتذال بکشانند و اسلام را نابود کنند.